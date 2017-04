الموت يخطف المغني والكاتب بوب كرو عن عمر 83 عاماً

توفي قبل أمس الخميس المغني والكاتب والمنتج الأمريكي Bob Crewe عن عمر ناهز 83 عاماً، لكن لم يتم الإعلان عن الوفاة حتى صباح اليوم.

وقال Dan شقيق الراحل لصحيقة Rolling Stone إن Crewe لفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى مستشفيات مدينة سكاربورو بولاية مين، لافتاً إلى أن صحة أخيه تراجعت بعد أن تعرّض لسقطة مؤذية، منذ سنوات قليلة.

من أبرز الأغنيات التي كتبها الراحل: Can’t Take My Eyes Off You، و Silhouettes، و Lady Marmalade، و Daddy Cool، و My Eyes Adored You، و The Proud One، وغيرها الكثير من الأعمال التي إنتشرت وحققت نجاحاً لافتاً في عالم الموسيقى.

