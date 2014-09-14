إبنة بول واكر تعايد والدها الراحل بطريقة مؤثرة

صادف أمس الجمعة 12 أيلول، عيد ميلاد النجم الراحل Paul Walker الـ 41، وبهذه المناسبة نشرت إبنته Meadow صورة مؤثرة لها في أحضان والدها الراحل عندما كانت طفلة.

Meadow والتي تبلغ الآن من العمر 15 عاماً، لم تطيل الكلام بالرغم من حزنها وحرقة قلبها، بل علقّت على الصورة بشكل مختصر قائلة: عيد ميلاد سعيد.. أحبك.

وكشفت Meadow التي تعبّر دائماً عن شوقها لوالدها من خلال الصور، أنها تبرعّت بمبلغ مليون دولار إلى جمعية Reach Out WorldWide التي أسسها Walker عام 2012 من أجل مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، كما دعت جميع محبيه إلى التبرع لهذه الجمعية الإنسانية ولو بمبالغ قليلة من أجل روح والدها.

يشار إلى أن Meadow الوريثة الوحيدة لثروة Paul Walker، تعيش حالياً مع والدتها Rebecca Soteros، بالرغم من أن والدها كان قد أوصى قبل رحيله أن تعيش مع والدته لأن Soteros مدمنة على الكحول، وبالتالي لا يمكنها تحمّل مسؤولية شابة مراهقة.

يذكر أن نجم سلسلة أفلام FAST & FURIOUS توفي في أواخر العام الماضي بعد تعرضه وصديقه لحادث سير مروّع، ويقوم شقيقيه الآن بمتابعة مسيرته من خلال مشاركتهما في الجزئين السابع والثامن من FAST & FURIOUS.

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