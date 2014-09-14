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هجرة العقول السّورية في مسلسل جديد

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هجرة العقول السّورية في مسلسل جديد هجرة العقول السّورية في مسلسل جديد

السبت 13-09-2014 22:40

بدأت التّحضيرات للمسلسل السّوري الجديد "حارة المشرقة"، وهو عمل اجتماعي معاصر تنتجه المؤسّسة العامّة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، حيث سينطلق تصويره بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويتناول العمل الجديد هجرة العقول من سوريا، وارتدادات ما يحدث بالبلاد على الناس، دون أن يخوض في تفاصيل الأزمة السورية بشكل مباشر.

ويتولّى إخراج العمل ناجي طعمي، وكتب نصّه أيمن الدقر، و"حارة المشرقة" هو عنوان مبدئي للعمل، وتدور أحداثه في دمشق خلال المرحلة الحالية.

ولم تصرّح الجهة المنتجة بعد عن أسماء النّجوم المشاركين في العمل، وستجري عمليّات التّصوير في العاصمة دمشق..

 

 

 

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