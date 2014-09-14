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مراد بوريقي يغنّي مغربي

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مراد بوريقي يغنّي مغربي مراد بوريقي يغنّي مغربي

السبت 13-09-2014 23:48

يطرح الفنّان مراد البوريقي في الأسواق المغربية قريباً، أول أغنية مغربية جديدة بعنوان "عيت ما نصبر"، كلمات الفنان مصعب العنيزي وألحان وتوزيع مراد كزناي.

البوريقي الذي شارك مؤخراً في تصوير سهرة رمضان للتلفزيون المغربي، وحضر حفل تكريم الفنّان محمود الإدريسي بالجديدة، أوضح أنّ طرحه للأغنية المغربية المذكورة جاء وفاء لجمهوره المغربي، ووفاء للعهد الذي قطعه على نفسه في إمتاع معجبيه بأغنية مغربية طربية بجمل موسيقية جميلة.

وعندما تحدثّنا مع مراد البوريقي، عبّر عن رغبته في أنّ يتم توزيع ألبومه الجديد "مبروك على الإحساس"، في المغرب بعد ترويجه ونجاحه على نطاق واسع في العالم العربي، غير أنّ تخوّف الشّركة الراعية من تعرّض الألبوم للقرصنة، غضّت الطرف في الوقت الرّاهن على الأقل عن طرحه بالمغرب.

 

 

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