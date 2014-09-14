أحلام عصّبت من فرقة رامي عياش في حفل زفاف شام الذهبي

أفادت بعض المصادر الخاصة لـ "سيدتي نت" أن أنغام وأصالة وأحلام ورامي عياش وجو رعد غنوا لـ شام الذهبي في حفل زفافها الذي قدمه الإعلامي نيشان ديرهاروتنيان.

جو رعد غنى للعروس "نظرة منك والسلام يا شام" أما أحلام فانزعجت كثيراً وعصّبت من فرقة رامي عياش الموسيقية لأنها كانت تصدر أصواتاً مزعجة وعالية أثناء العزف، ولم تتجاوب على الشكل المطلوب معها كما مع كل النجوم الذين غنوا في الحفل.

سميرة سعيد غنت "ع البال" وأصالة غنت لأنغام "سيدي وصالك"، كما كان هناك مشاركة بين النجوم في تقديم أغنية "شوي شوي".