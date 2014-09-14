الموت يخطف الكاتب أحمد رجب والمخرج سعيد مرزوق بفارق ساعات

غيّب الموت الكاتب المصري أحمد رجب، عميد الكتّاب الساخرين الأشهر في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، عن عمر ناهز 86 عاماً، وذلك فجر يوم الجمعة.

ورحل رجب بعد أيام قليلة من وفاة صديقه رسام الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين، إذ شكل معه ثنائي ساخر، حيث كان رجب ينتقد الواقع بفكرة ساخرة، فيما كان يعبّر حسين عنها بصورة كاريكاتير.

وقد اشتهر رجب بمقالته السّاخرة الثابتة "نصف كلمة"، التّي كانت تصدر يومياً في جريدة الأخبار منذ حوالي أكثر من نصف قرن، إلاّ أن الكاتب قرر أنّ لا يمسك قلمه منذ وفاة صديقه حسين.

وتميز عميد الكتّاب الساخرين بآرائه السياسية، وألّف شخصيات كاريكاتيرية، منها فلاح كفر الهنادوة، ومطرب الأخبار، وعبده مشتاق، وكعبورة، وغيرها الكثير.

كما شغل الكاتب الراحل العديد من المناصب، وحصل على عدد كبير من الجوائز، كان آخرها شخصية العام من مركز دبي للصحافة العربية.

وفي سياق متّصل، خطف الموت أيضاً المخرج المصري سعيد مرزوق، بعد صراع مع المرض استمر لمدة 5 أعوام، عن عمر ناهز الـ74 عاماً، وذلك ظهر السبت.