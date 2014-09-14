"ثلوثية الفن والإبداع" وفرقة "ليالينا" المسرحية تكرّمان عدداً من أهل الفن والإعلام

بعد غياب، تعود "ثلثوثية" خالد دمنهوري بأولى نشاطاتها من خلال استضافتها لفرقة "ليالينا المسرحية" بمكة، والتي عقدت اجتماعاً فنياً وحواراً هادفاً، يتمحور حول هموم وشجون الفنّ والدراما والمسرح.

وفي نهاية الحوار المفتوح قامت الفرقة بتكريم عدد من الفنانين والإعلاميين، بحضور أعضاء ورئيس الفرقة سعيد طارق باوادي، والمخرج يوسف عبد الحليم، الذين كانوا في استقبال الضيوف، والمكرمين هم:

"سيدتي"، و"سيدتي نت"، والفنان القدير محمد حمزة، والمطرب الدكتور هيثم الشاولي، والفنانة ميرفت المنصور، والشاعر "الحلمنتيشي" محمد الجعبي، والشاعر النبطي ماجد الجيلاني، والجسيس، وعضو فرقة "ليالينا" أيمن تجار الشاهي، وأسعد العلاف (مؤسس فرقة "ليالينا" ومقدّم برامجها)، وعبد الله المالكي (عضو في الفرقة)، والمؤلف والكاتب المسرحي والتلفزيوني والمخرج الدكتور نعمان محمد كدوه، والملحن منصور طويلي، والمذيع محمد الراعي، والإعلامي علي فقندش، والصحافية أمل محمود، والمذيعة بإذاعة جدة نهى الجديبي.

وبعد التّعارف درات أحاديث وتشعّبت حول هموم وشجون الفن والدراما والمسرح والعقبات التي تصادف جيل الشباب، ومعوّقات إنتاج الدراما باللهجة الحجازية، والذي يعتبر الفنان محمد حمزة أحد روادها، سواء كممثل، أو كمؤلف ومنتج، وتحدّث الأخير عن عدد من المسلسلات التي سلّمها للتلفزيون السعودي ولم يتمّ تعميدها، فقال: "مشكلة الدراما الحجازية تتلخص في عدم دعم التلفزيون السعودي لها، وكلما سألت عن التّعميد يقال لي لا يوجد ميزانية، بينما هناك مسلسلات ضعيفة، أو دون المستوى، يتم تعميدها بملايين الريالات".

وبعد كلام الدكتور نعمان كدوه تحدّث محمد حمزة بالقول: "المشكلة تكمن في شركات الإنتاج، والتلفزيونات المحسوبة على السعودية، أعطني ميزانية وسأفرض على التلفزيونات العمل، لا أتصور أن لدينا أزمة نص، بل أزمة إنتاج، أعطني منتجاً سخيّاً وسأكتب للدراما أعمالاً قوية".

هنا تدخّلت الممثلة ميرفت المنصوري وقالت: "أنا أسمع أن التلفزيون السعودي يعمّد بعض المنتجين بمبلغ يتجاوز 10 مليون ريال، وآخر بسبعة ملايين، وثالث بثلاثة ملايين ريال.. ما سبب هذا التباين في المبالغ للمسلسل؟".

أما الزميل علي فقندش قال: "ستظل مشكلة الإنتاج الدرامي والفني بشكل عام مستمرة، خصوصاً أن الإنتاج أصبح شخصي، فكل ممثل ينتج لنفسه، وبمجهوده الشخصي"، ليقاطعه الممثل محمد حمزة ويقول: "هل هي محسوبيات؟ لا أدري. وربما هناك أمور نعرفها، لكنني لا أستطيع مجاراتها، أحيانا أعتقد أن لجنة إجازة النّصوص ضد المسلسلات التي هي باللهجبة الحجازية".

وقبل أن يحتدم النّقاش، سأل المذيع محمد الراعي الحضور عن رأيهم باستراحة قصيرة وسماع بعض القصائد والمجسات، ليبدأ الشّاعر الحلمنتيشي محمد الجعبي بإلقاء قصيدة "حلمنتيشية" أضحكت الحضور، ثم تلاه الجسيس وعضو فرقة "ليالينا" أيمن تجار الشاهي بأداء مجس ترحيبي بالحضور نال التصفيق وإعجاب الجميع. ثم طلب المخرج يوسف عبد الحليم سماع قصيدة نبطية من الشاعر النبطي ماجد الجيلاني.

بعد الإنتهاء من سماع القصيدة النبطية طُلب من "سيدتي نت" التّعقيب على حوار الدراما الحجازية، وكان تعقيبنا أنّ الدراما الحجازية لا تعاني من إنتاج، وليس بالضرورة أن تكون محاربة من لجنة إجازة النّصوص في التلفزيون السعودي، خصوصاً أنّ العام الفائت تمّ تعميد الممثل محمد بخش بمسلسل "أنت طالق" وهو باللهجة الحجازية، وبمبلغ ثلاثة ملايين ريال.

وتابعنا بالقول: "صحيح أنّ هناك مسلسلاً تم تعميده بحوالي 13 ريال حسب الأرقام المتدوالة، وبصراحة المنتج في المنطقة الغربية هو السبب في ذلك، إضافة إلى عدّة أسباب، أهمها الفقر في الإنتاج، بحجة أن مبلغ التّعميد قليل، ثم أزمة كتّاب السيناريو"، وأضفنا: "أن يحصل المنتج على عدة ملايين لإنتاج مسلسل، وفي النهاية يتضح أن تكلفة المسلسل لا تتجاوز المليون بكثير، ونقول بعدها أن الدراما الحجازية محاربة، فهذا كلام بالنسبة لنا مردود".

ثم انتقل النّقاش إلى عالم المسرح، وكان شبه إجماع، سواء من أعضاء فرقة "ليالينا" المسرحية، والمخرج يوسف عبد الحليم، والممثلة ميرفت المنصوري والمذيعة نهى الجديعي والصحافية أمل محمود، أو صاحب "الثلثوية" الفنان خالد دمنهوري، على ضرورة دعم الفرق المسرحية، من خلال تصوير المسرحيات وعرضها على التلفزيون في القناة الثقافة، كما أمر وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة.

كما تحدّث الطبيب الفنان هيثم شاولي عن توقّفه عن الإنتاج الغنائي من خلال مؤسسته الإنتاجية، لعدم وجود الإنتاج والخسائر التّي لحقته بسبب الإنترنت، ولهذا اكتفى بالإنتاج لنفسه، وافتتاح مهد مصغّر لتعليم الموسيقى.

بعد تناول طعام العشاء قام أعضاء فرقة "ليالينا" بتكريم كل من الفنان محمد حمزة، والممثلة ميرفت المنصوري، والدكتور نعمان كدوه، والإعلامي علي فقندش، والفنان الدكتور هيثم شاوي، والإعلامي محمد الراعي، والمذيعة نهى الجديعي، والصحافية أمل محمود.