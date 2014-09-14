"آراب آيدول": بعد عساف جمهور البرنامج يدعم الفلسطينيين؟

بيروت_علي حلاّل

أنهى "آراب آيدول" تجارب الأداء في رام الله (فلسطين" وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها برنامج عربي الخدود والمسافات بخثاً عن المواهب، ولربما كان نجاح محبوب العرب محمد عساف في الموسم الثاني من البرنامج دافعاً للقيمين على البرنامج بفتح الفرصة أمام الفلسطينيين وجلب أصوات جميلة لتنافس باقي الأصوات في الوطن العربي.

الحلقة الأخيرة من تجارب الأداء، بدات مع الدار البضاء (المغرب)، وبرز هماك حب الجمهور المغربي الكبير لأحلام، فكثيرون حاولوا تقديم أغاني أحلام الخاصة لعلها تسعفهم في كسب قلبها، وكانت أغنيتها اكثر من الأول" الأغنية التي تقدّم بها أغلبية المشتركين الذين أدوا اللون الخليجي.

وفي البحرين كان هدف الأكثرية من الجمهور إلتقاط "selfie" مع أحلام، ليعوضوا بها خسارتهم كي لا يخرجوا ويدهم فارغة من تجارب الأداء، وكان حسن الشافعي يتولى مهمة التصوير، مع حفاظ وائل كفوري على جديته، وخفة ظل نانسي عجرم.

المحطة الثالثة في حلقة تجارب الأداء الأخيرة كانت في باريس التي خيبت فيها الأصوات أمل اللجنة في العثور على أصوات تستحق الإنتقال إلى المرحلة التالية من البرنامج، وكانت حظوظ الفوز من نصيب شخص واحد ليتأهل إلى مرحلة بيروت وينافس على لقب "arab idol". وكانت الجنة تصرّ على أن ما يهمها هو النوعية وليس الكمية والعدد، ولا يت قبول سوى الموهبة التي تستحق ذلك.

المخطة الأخيرة في تجارب الأداء كانت في رام الله (فلسطين)، وتولى تقديم الفقرة الأخيرة محبوب العرب محبوب العرب محمد عساف الذي فاز في الموسم الثاني. عساف حضر إلى جانب الصبايا والشباب الذين تقدموا إلى البرنامج ليشجعهم ويعطيهم الأمل وبأن لاشيء بات مستخيلاً على فلسطين التي خرج منها عساف ليحقق حلمه ويصل إلى العالمية. وبدا واضخاً تركيز القيمين على البرنامج على أهمية التواجد في فلسطين كون الوصول إلى هذا البلد يعد شبه مستحيل.

وبرزت الأصوات الجميلة بشكل واضخ في فلسطين، ونالت ثلاث أصوات فرصة المشاركة في المرحلة التالية من البرنامج في بيروت. وكان لافتاً قيام متابعي البرنامج عبر مواقع التواصل الإجتماعي بدعم المشتركة الفلسطينية منال موسى التي قدمت لوناً تراثياً أبهرت اللجنة فيه وقال لها حسن :"أطربتي روحي"، وحصدت صورتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الإعجاب والدعم الكامل في المراحل المقبلة، فهل ستكون منال خليفة محمد عساف وتخطف لقب "آراب آيدول" في موسمة الثالث بعد عساف؟!