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طاجن لسان العصفور لغداء مميز

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طاجن لسان العصفور لغداء مميز طاجن لسان العصفور لغداء مميز

السبت 13-09-2014 22:14

وصفة طاجن لسان العصفور لغداء مميز من إعداد الطاهية منال عبيدة

المقادير:

500 غم معكرونة لسان العصفور (اورزو)

½ كوب رب البندورة

2 كوب ماء

كوب مرق دجاج

بصلة مفرومة ناعم

250 غم لحم مفروم ناعم

1/2 ملعقة صغيرة من كل من: ملح، فلفل أسود، قرفة، بهار

3 ملعقة كبيرة زبدة

¼ كوب بارمزان للوجة

بقدونس مفروم ناعم للزينة

 

طريقة التحضير:

1.    يذاب رب البندورة بالماء

2.    توضع ملعقة طعام زبدة في مقلاة وتحمر البصلة لتذبل ويضاف اللحم ويقلب لينضج ويرش بالملح والفلفل والبهارات

3.    توضع ملعقة زبدة في مقلاة واسعة وتحمص المعكرونة لتصبح ذهبية اللون ويضاف لهل وبحذر المرق وخايط رب البندورة بالماء واللحم المفروم

4.    يدهن صحن خاص بالفرن ببقية الزيدة ويسكب الخليط ويغطى بورق المنيوم ويدخل للفرن على حرارة 175 من 20-25 دقيقة لتستوي المعكرونة وتشرب الماء

5.    ترش بالجبنة والبقدونس المفروم.

 

 

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