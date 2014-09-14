شوربة الكوسا بصوص البستو لرجيم مثالي

وصفة شوربة الكوسا بالبستو تناسب حميتك ... ابتكرت هذه الوصفة الطاهية منال عبيدة

المقادير:

4 حبات كوسا كبيرة مقطعة مكعبات

حبة بطاطا متوسطة مفرومة

حبة بصل صغيرة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة زبدة

3كوب مرق دجاج

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/3 كوب صوص بستو الريحان الإيطالية

طريقة التحضير:

1. توضع الزبدة في قدر على النار وتطبخ البصلة لتذبل

2. تضاف قطع الكوسا والبطاطا وترش بالملح والفلفل الاسود وتقلب يضاف المرق وتترك لتغلي

3. تخفض الحرارة الى متوسطة لتنضج الكوسا

4. تخلط الشوربة بالخلاط اليدوي لتختلط تماما

5. تعاد للنار وتضاف صوص البستو وتخلط ولا تغلى تقدم ساخنة

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