سلطة المعكرونة مع الجرجير والفيتا

وصفة سلطة لذيذة مكونة من المعكرونة والجرجير بجبنة الفيتا والصلصة المميزة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

1/2 باكيت معكرونه البيني مسلوقة

ضمة جرجير طازج

1/2 كوب جبنة فيتا

1 حبة بندورة صغيرة

15 حبة زيتون أسود

علبة خرشوف (أرضي شوكي )

1 بصلة مقطعة جوانح

1 ملعقة صغيرة رشة نعنع مفروم



للصلصة (3 ملعقة كبيرة زيت زيتون , عصير ليمونة , 1 سن ثوم مهروس , رشة سكر ,1 ملعقة صغيرة زعتر ناشف )



طريقة التحضير:

1. نخلط مقادير السلطة معا

2. نخلط مقادير الصلصة ونخلطها مع المعكرونة المسلوقة

3. نضيفها الصلصة بالمعكرونة الى مقادير السلطة وتقدم

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