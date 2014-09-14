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سلطة المعكرونة مع الجرجير والفيتا

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سلطة المعكرونة مع الجرجير والفيتا سلطة المعكرونة مع الجرجير والفيتا

السبت 13-09-2014 22:39

وصفة سلطة لذيذة مكونة من المعكرونة والجرجير بجبنة الفيتا والصلصة المميزة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

1/2 باكيت معكرونه البيني  مسلوقة

ضمة جرجير طازج

1/2 كوب جبنة فيتا 
1 حبة بندورة صغيرة

15 حبة زيتون أسود

علبة خرشوف (أرضي شوكي ) 
1 بصلة مقطعة جوانح

1 ملعقة صغيرة رشة نعنع مفروم


للصلصة (3 ملعقة كبيرة زيت زيتون , عصير ليمونة , 1 سن ثوم مهروس , رشة سكر ,1 ملعقة صغيرة زعتر ناشف ) 


طريقة التحضير:

1.  نخلط مقادير السلطة معا

2.   نخلط مقادير الصلصة ونخلطها مع المعكرونة المسلوقة

3.  نضيفها الصلصة بالمعكرونة الى مقادير السلطة  وتقدم

 

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