سلطة المعكرونة مع الجرجير والفيتا

السبت 13-09-2014 22:39
وصفة سلطة لذيذة مكونة من المعكرونة والجرجير بجبنة الفيتا والصلصة المميزة من إعداد الطاهية إيناس عاهد
1/2 باكيت معكرونه البيني مسلوقة
ضمة جرجير طازج
1/2 كوب جبنة فيتا
1 حبة بندورة صغيرة
15 حبة زيتون أسود
علبة خرشوف (أرضي شوكي )
1 بصلة مقطعة جوانح
1 ملعقة صغيرة رشة نعنع مفروم
للصلصة (3 ملعقة كبيرة زيت زيتون , عصير ليمونة , 1 سن ثوم مهروس , رشة سكر ,1 ملعقة صغيرة زعتر ناشف )
طريقة التحضير:
1. نخلط مقادير السلطة معا
2. نخلط مقادير الصلصة ونخلطها مع المعكرونة المسلوقة
3. نضيفها الصلصة بالمعكرونة الى مقادير السلطة وتقدم
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