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كاساديا الدجاج خطوة بخطوة وبالصور

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كاساديا الدجاج خطوة بخطوة وبالصور كاساديا الدجاج خطوة بخطوة وبالصور

السبت 13-09-2014 22:55

تقدم الطاهية إيناس عاهد طبق سهل التحضير و شهي هو الكاساديا بالدجاج خطوة بخطوة وبالصور

 

المقادير:

 

8 خبز تورتيلا

2 كوب جبنة شيدر مبروشة

ا كوب من الدجاج المسلوق

1 ملعقة صغيرة من الكمون

 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة .

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

بصلة مقطعة شرائح

1 حبة بندورة مقطعة مربعات صغيرة

1 فلفل أخضر حار مقطع صغير (اختياري)

طريقة التحضير:

1.       نفسخ الدجاج لقطع صغيرة

2.      نضع البهارات على الدجاج ونفرك الدجاج جيدا بالبهارات

3.      نضيف الدجاج المتبل بالبهارات الى الخبز

4.       نضع البصل والبندورة المفرومة داخل التورتيلا ويغلق الخبر بعيدان الخشب

5.      يقلى بمقلاة مدهونة بالزيت على الجهتين حتى يتحمر.

 

 

 

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