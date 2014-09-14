كيكة الباونتي اللذيذة

وصفة كيكة الباونتي وصفة مبتكرة من أعداد الطاهية إيناس عاهد لأجمل المناسبات

المقادير:



الطبقة الأولى :

2 كوب طحين

3 ملاعق صغيرة بيكنغ باودر

3 ملاعق صغيرة فانيلا

3 بيض

5 ملاعق كبار كاكاو

1 كوب كاسة شاي زيت

1 كوب سكر

1 كوب حليب



الطبقة التانية :

3 كوب جوز الهند

6 ملاعق كبيرة سميد

3/4 كوب سكر

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيرة فانيلا



الطبقة الثالثة :

مغلف كريم كراميل

2 علبة قشطة

1 كوب حليب سائل

1/4 كوب سكر

1معلقة كبيرة زيت

4 ملاعق كبيرة كاكاو



طريقة التحضير:

1. لتحضير الطبقة الأولى: نخفق البيض والسكر معا ثم نضيف الزيت والفانيلا ونتابع الخفق لمدة دقيقتين ثم نضيف الطحين والكاكاو تدريجيا بالتبادل مع الحليب السائل

2. نضع الخليط بصينية مدورة مدهونة بزيت وطحين ونخبز الخليط بالفرم لمدة 35 دقيقه

3. ثم نقوم بتسقية الكيكة قهوة سريعة الذوبان مذوبة بربع كوب ماء ساخن .

4. للطبقة الثانيه: نخلط المقاير على النار وتحرك حتى تتجانس وتجمد معا وتضاف على الكيكة بعد تبرد الكيكة .

5. للطبقة الثالثة:

تخلط المقادير على النار وتحرك حتى يذوب الكاكو وتغلي ثم نضعها فوق الطبقة التانية وتترك بالثلاجه لتجمد

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