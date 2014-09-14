أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. وزير النقل: افتتاح محطة «السادات» مع بداية العام الدراسي الجديد

Google+ Print
بالفيديو.. وزير النقل: افتتاح محطة «السادات» مع بداية العام الدراسي الجديد بالفيديو.. وزير النقل: افتتاح محطة «السادات» مع بداية العام الدراسي الجديد

هاني ضاحي- وزير النقل

قال الدكتور هاني ضاحي وزير النقل، إن الوزارة ليس لديها اتجاه الآن لرفع تذاكر المترو، ولكن مع زيادة الخدمات قد يتم بحث «تحريك» الأسعار وإعادة هيكلتها.

وعن افتتاح محطة «السادات» المغلقة منذ فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة»، أوضح لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، السبت، أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية، تمهيدا لافتتاح المحطة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وفي إطار استعدادات الوزارة لإجازة عيد الأضحى، أوضح أن هيئة السكك الحديدية ستدفع بقطارات إضافة للوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى تحديد 4 تذاكر فقط كحد أقصى للشراء؛ في محاولة لمحاربة «السوق السوداء».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا