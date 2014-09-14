بالفيديو.. وزير النقل: افتتاح محطة «السادات» مع بداية العام الدراسي الجديد

قال الدكتور هاني ضاحي وزير النقل، إن الوزارة ليس لديها اتجاه الآن لرفع أسعار تذاكر المترو، ولكن مع زيادة الخدمات قد يتم بحث «تحريك» الأسعار وإعادة هيكلتها.

وعن افتتاح محطة «السادات» المغلقة منذ فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة»، أوضح لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، السبت، أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية، تمهيدا لافتتاح المحطة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وفي إطار استعدادات الوزارة لإجازة عيد الأضحى، أوضح أن هيئة السكك الحديدية ستدفع بقطارات إضافة للوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى تحديد 4 تذاكر فقط كحد أقصى للشراء؛ في محاولة لمحاربة «السوق السوداء».

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