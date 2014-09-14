جامعة الأزهر: لن نسمح بأي نشاط سياسي داخل الجامعة

قال محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الجامعة كانت مستهدفة بصفتها رمزا من رموز مصر، موضحا أن التدمير الأكثر كان بالمدن الجامعية بالقاهرة.

وتابع «أبوهاشم» في حواره ببرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «سي بي سي تو» :«تم حرق سيارات ومباني كاملة، والمدرجات، والأسوار تم هدمها، وكل هذه كانت عمليات تخريب ممنهجة، تمت في جميع أنحاء الجامعة، العام الماضي، وحجم التلفيات في مرة واحدة كانت تقدر بـ 10 مليون، وكانت تقريبا بالكامل 100 مليون جنيه، ومازالت هناك مباني في الكليات يتم إصلاحها، وهناك مباني في المدن الجامعية تالفة الكامل».

وحول بدء العام الدراسي بالجامعة، أكد: «ستبدأ مع الجامعات كلها، في 11 أكتوبر، ولا نية في التأجيل، لأن قانون 103 الذي ينظم الجامعة، ينص على بدء الدراسة في أول أكتوبر، ووضعنا حزمة من الإصلاحات في الجامعة، بعد اجتماعنا مع أجهزة الدولة، ونأمل في الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة بالجامعة، ولكن المباني في المدن الجامعية ستتأخر بعض الوقت، وسنفتح الجزء المتاح قريبا خلال شهر من بدء الدراسة».

وصرح :«لدينا 23 مدينة جامعية للأزهر، وسيعملوا من أول يوم، عدا المدينة الجامعية في مدينة نصر، لان بها تدمير كثير، وشكلنا لجنة من الشؤون الهندسية للوقوف على عملية تجهيز هذه المباني، لأنه 30 % تقريبا مدمر تماما، وكان هناك أراء، الأول هو غلق المدينة في التيرم الأول، ثم نجهزها وتفتح في التيرم الثاني، مع إعطاء الطلاب 500 جنيه بدل سكن، وكنت مؤيد لهذا الرأي، ولكن لأن الأمر شورى، فالأغلبية رأت أن المباني الجاهزة تفتح، والباقي بعد إتمامه، وهو ما قررناه بالفعل».

واستكمل «أبوهاشم» :«أغلبية الدخول ستكون للامتياز والجيد جدا، وسيكون هذا بالإضافة للحالة الاجتماعية والمناطق النائية، لأننا نجهز المدينة الآن ونعمل على ترميمها وإصلاحها، ومن أول يوم للسكن ستكون الوجبات جاهزة للطلاب، وجميع من حصل على الثانوية الأزهرية سيلحق بجامعة الأزهر».

وأوضح: «هناك قرابة الـ 400 ألف طالب وطالبة سيدخلوا هذا العام للجامعة، وسنتعامل مع الطلاب في البداية بجلسات حوار ونقاش، وبيان أن الجامعة مكان للتعليم ولا علاقة لهم بالسياسة، والقوانين تعطي لرئيس الجامعة سلطة الفصل الجماعي لأي طالب يخرب أو يعطل الدراسة، أو يسئ إلى المؤسسة التعليمة، بشكل فوري وسيكون فصل نهائي، وهذا القانون جرى تعديله مؤخرا، ولن نتهاون مع من يخرج من النظام، والأمر نفسه داخل المدن الجامعية».

وشدد على أنه: «لن نسمح بأي نشاط سياسي داخل الجامعة، لأنه ليس لنا علاقة لنا بهذا، وهذا الأمر لكل القوى السياسية».