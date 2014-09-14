سامح سيف اليزل: مصر ستغذي تحالف الحرب ضد «داعش» بمعلومات مخابراتية

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، إن المشاركة المصرية في حرب «داعش» لن تكون عسكرية لكن عن طريق التعاون المعلوماتي عن طريق أجهزة المخابرات الحربية وغيرها ولديها معلومات يمكنها تغذية بها التحالف.

وأضاف «اليزل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «سي بي سي»، مصر لديها باع كبير في مكافحة الإرهاب وهي من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب الدولي منذ سنوات .

وأوضح «اليزل»: «الضربات الجوية ليست الوحيدة لمكافحة الإرهاب لكن هناك ثلاثة طرق الأولى إيقاف التمويل لأي عناصر إرهابية، والشيء الثاني قطع الإمدادات الدوائية والمعيشية، والثالث رصد التحركات عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع المعلومات الإستخباراتية».