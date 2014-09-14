مباحث الإنترنت : ضبط تشكيل عصابي يبتز المتقدمات لوظيفة ” مضيفة طيران” بـصورهن

كشف اللواء محمد عبد الواحد، مدير مباحث الإنترنت، تفاصيل رصد صفحة على شبكة الإنترنت، تتحدث باسم وزارة الطيران، وتعلن عن وظائف خاصة بـ «مضيفات طيران».

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية «دريم 2 » :” أن هناك أكثر من 30 فتاة تعرضن للنصب، وتم تصويرهن بحجة العمل كمضيفات في «مصر للطيران» .

وأضاف: « أحد المتهمين أقنع الفتيات بالكشف عن عوراتهن بحجة الاطمئنان من عدم وجود أمراض ثم يصورهن ».

وتابع: « شهدت الواقعة، إجراء كشف للتأكد من خلو المتقدمة من سرطان الثدى عن طريق طبيبة مختصة، وهناك كثير من الفتيات استجابت، وبعد أن حصل الجناة على صور خليعة بدأوا يطالبون الضحايا بـ 10 آلاف جنيه مقابل عدم نشر صورهن، حتى جمعوا نصف مليون جنيه ».

وأكد عبد الواحد أنهم استطاعوا إلقاء القبض على الجانى، واتضح أنه يعانى من مشاكل جنسية خاصة مع زوجته.