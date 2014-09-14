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منح المعلمين والمعلمات الحاصلين على دورات ودبلومات درجة إضافية

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    طلبت وزارة التربية والتعليم من إدارات التربية والتعليم الرفع بصورة عاجلة بالدورات والدبلومات التي حصل عليها المعلمون والمعلمات في الفترة المسائية أو أثناء العمل، ولم يتم منحهم درجة إضافية بموجب المؤهل، وذلك لمنحهم إياها في المستوى.

جاء ذلك وفقاً لتعميم من نائب وزير التربية والتعليم مؤخراً مبني على قرار وزارة الخدمة المدنية (رقم 16592)، المتضمن شمول الدورات والدبلومات التدريبية التي تم الحصول عليها سواء في الفترة المسائية أو أثناء العمل.

وأشار التعميم إلى أن الوزارة تنسق مع الخدمة المدنية لمنح الدرجة الإضافية للحاصلين على هذه المؤهلات، مؤكداً على إدارات التربية الرفع بصفة عاجلة بأسماء الحاصلين على الدبلومات ولم يتم منحهم درجة إضافية بموجب المؤهل إلى أقسام شؤون الموظفين بإدارات التربية وبدورها ترفع للوزارة لتحسين الدرجة.

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