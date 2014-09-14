إشتعال النيران بأحد مدرعات الامن المركزي بسبب ماس كهريائي بالمنصورة

شب حريق فاحد مدرعات الامن المركزى نتيجة حدوث ماس كهربائى

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير امن الدقهليى اخطارا من غرفة عمليات الامن المركزى انة اثناء عودة الملازم أول عمرو على قنديل الضابط بقطاع الشهيد أحمد متولى للأمن المركزى بالمنصورة بالمدرعة رقم 5675/ب14 شرطة التابعة للقطاع عقب إنتهاء خدمته وبرفقته عدد ” 6 ” مجند بالتسليح الخاص بهم بالإضافة للمجند قائد المدرعة فى طريقه للقطاع وحال سيره بشارع ” الترعة ” دائرة قسم شرطة أول المنصورة – توقف بميدان أديب بذات الشارع نتيجة إزدحام الطريق فحدث ماس كهربائى أسفل المدرعة أدى إلى إشتعال النيران بها فقام بالإستعانة بطفاية الحريق خاصتها لإطفائها وأخطرإدارة الحماية المدنية وإدارة شرطة النجدة حيث هرعت سيارة الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده .

إنتقلت قيادات قسم شرطة أول المنصورة وضباط المباحث وبالفحص تبين وجود بعض التلفيات بالمدرعة عبارة عن إحتراق جميع الأجزاء غير المعدنية بالكابينة ولم ينتج عن الحادث أى إصابات بالقوات أو تلف أو فقد للذخيرة والسلاح .

بسؤال الضابط قرر بذات المضمون عاليه ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق بالإضافة إلى أنه لايستطيع تقدير قيمة التلفيات وترك ذلك لتقدير اللجنة الفنية المختصة وأضاف أنه تم سحب المدرعة .