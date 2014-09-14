أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إشتعال النيران بأحد مدرعات الامن المركزي بسبب ماس كهريائي بالمنصورة

Google+ Print
إشتعال النيران بأحد مدرعات الامن المركزي بسبب ماس كهريائي بالمنصورة إشتعال النيران بأحد مدرعات الامن المركزي بسبب ماس كهريائي بالمنصورة

أرشيفية

شب حريق فاحد مدرعات الامن المركزى نتيجة حدوث ماس كهربائى

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير امن الدقهليى اخطارا من غرفة عمليات الامن المركزى انة اثناء عودة الملازم أول عمرو على قنديل الضابط بقطاع الشهيد أحمد متولى للأمن المركزى بالمنصورة بالمدرعة رقم 5675/ب14 شرطة التابعة للقطاع عقب إنتهاء خدمته وبرفقته عدد ” 6 ” مجند بالتسليح الخاص بهم بالإضافة للمجند قائد المدرعة فى طريقه للقطاع وحال سيره بشارع ” الترعة ” دائرة قسم شرطة أول المنصورة – توقف بميدان أديب بذات الشارع نتيجة إزدحام الطريق فحدث ماس كهربائى أسفل المدرعة أدى إلى إشتعال النيران بها فقام بالإستعانة بطفاية الحريق خاصتها لإطفائها وأخطرإدارة الحماية المدنية وإدارة شرطة النجدة حيث هرعت سيارة الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده .

إنتقلت قيادات قسم شرطة أول المنصورة وضباط المباحث وبالفحص تبين وجود بعض التلفيات بالمدرعة عبارة عن إحتراق جميع الأجزاء غير المعدنية بالكابينة ولم ينتج عن الحادث أى إصابات بالقوات أو تلف أو فقد للذخيرة والسلاح .

بسؤال الضابط قرر بذات المضمون عاليه ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق بالإضافة إلى أنه لايستطيع تقدير قيمة التلفيات وترك ذلك لتقدير اللجنة الفنية المختصة وأضاف أنه تم سحب المدرعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا