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الفخراني: ” البرادعي” أعطى إشارة البدء لمعركة ” الأمعاء الخاوية “.. والمعترضين على قانون التظاهر ” مضللين”

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الفخراني: ” البرادعي” أعطى إشارة البدء لمعركة ” الأمعاء الخاوية “.. والمعترضين على قانون التظاهر ” مضللين” الفخراني: ” البرادعي” أعطى إشارة البدء لمعركة ” الأمعاء الخاوية “.. والمعترضين على قانون التظاهر ” مضللين”

قال المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك تعليمات من الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور، لأعضاء الحزب ببدء معركة «الأمعاء الخاوية» بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى القاهرة.

وأضاف «الفخراني» خلال حواره على فضائية «الحياة»، أمس السبت أن :” إلغاء قانون التظاهر يمنح «الإخوان» فرصة لحرق ، واصفا المعترضين على القانون بـ«المضللين».

يذكر أن 7 أحزاب مدنية دعت أعضاءها إلى إضراب جزئي عن الطعام يوم السبت في مسعى للضغط من أجل إلغاء قانون التظاهر، والتضامن مع نشطاء مضربين داخل السجون متهمين في قضايا تتعلق بخرق القانون التظاهر، مثل علاء عبد الفتاح وماهينور المصري وأحمد دومة، وغيرهم.

والأحزاب المشاركة في الإضراب هم «الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، ومصر الحرية».

 

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