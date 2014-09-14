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حسين فهمي: قيادات الإخوان شتموا قطر بعد طردهم

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حسين فهمي: قيادات الإخوان شتموا قطر بعد طردهم حسين فهمي: قيادات الإخوان شتموا قطر بعد طردهم

شن الفنان الكبير حسين فهمي، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، واصفًا إياها بالجماعة التي تتخذ من الدين غطاء، وتدعي الحديث بـ«لغة ربنا» مع أيًا من الداعمين لها.

وقال «فهمي» خلال لقائه في برنامج «القاهرة 360»، تقديم الإعلامى «أسامة كمال»، على فضائية «القاهرة والناس»: «قيادات الإخوان الذين تم طردهم من قطر بدأوا الشتيمة فيها».

وأكد حسين فهمي أن ولدت من جديد في 30 يونيو، مستدلاً على ثقل وضعها العالمي، بتعيين السفير البريطانى السابق في مصر مديراً للمخابرات البريطانية حاليا.

وأضاف: «حضارة أى مجتمع تقاس بمستوى الفن، والفن المصرى هو الرائد منذ الفراعنة فى المنطقة العربية».

وأعرب فهمى عن حزنه من تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لوقف عرض فيلم «حلاوة روح»، مشيرا إلى أن التصرف الحضارى لمنع عرض الفيلم، يتمثل في الوقوف أمام دور العرض فى مشهد حضارى للتحذير من سوء الفيلم.

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