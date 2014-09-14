العرب اللندنية : قطر تصدر تعليمات صارمة لـ”الجزيرة” بإيقاف التحريض ضد مصر

كشفت مصادر بالديوان الأميري القطري، أن الدوحة لن تكتفي بترحيل قيادات الصف الأول والثاني من الإخوان وحلفائهم بل إنها ستتولى وقف الحملات الإعلامية التي يشنونها عبر قناة “الجزيرة” خاصة على مصر، لافتة إلى أن تعليمات صارمة صدرت للقناة بضرورة الحياد والمهنية في تغطية الشأن المصري.

وتوقعت المصادر السابقة أن تتجه القيادات البارزة للإخوان الذين سيتم ترحيلهم من قطر إلى تركيا، وبالذات إلى مدينة إسطنبول التي يرجح أن تستضيف رسميا مقر التنظيم الدولي للجماعة.

وذكر مقربون من القيادي الإخوانى عمرو دراج لـصحيفة “العرب اللندنية” أن الجماعة تنوي توزيع العناصر الإخوانية غير المؤثرة على دول مثل السودان وتونس وماليزيا، فضلا عن تسهيل دخول عدد آخر إلى دول أوربية وخاصة بريطانيا بعد أن نجحت في السابق شبكات إخوانية مقيمة بها في تسهيل حصول قياديين من الجماعة هاربين على وثائق.

وعلمت “العرب” أن قياديين إخوان تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا لكنهم لم يتلقوا إجابة، ما جعل مراقبين يقرأون هذه الخطوة على أنها بداية تحول في موقف بريطانيا من الإخوان خاصة بعد أن فتحت الحكومة تحقيقا حول علاقة الجماعة بالإرهاب.