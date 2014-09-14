بالفيديو.. المسلماني: ” جوجل ستجعل فيلم ” اللمبي 8 جيجا” حقيقة.. وستحول الجاهل إلى أينشتاين

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن اعتزام شركة ” جوجل” العالمية اختراع شريحة الكترونية، تخزن البيانات والمعلومات واللغات، ثم يتم توصيلها بخلايا في مخ الإنسان تمهيدا لاستخدامها في أي وقت.

وعلق المسلماني خلال برنامجه «صوت القاهرة» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء أمس السبت قائلًا: «كنا فاكرين اللمبي 8 جيجا هزي في شخصية اللمبي، لكنه سيصبح حقيقة» .

وأوضح أن هذه الشريحة إذا تم اختراعها ستكون خطرًا على الإنسانية، لأنها ستمكن «الجاهل» من معرفة كل شيء، مضيفا: «كل البشر سيصبحون مثل أينشتاين».

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