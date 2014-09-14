أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. المسلماني: ” جوجل ستجعل فيلم ” اللمبي 8 جيجا” حقيقة.. وستحول الجاهل إلى أينشتاين

Google+ Print
بالفيديو.. المسلماني: ” جوجل ستجعل فيلم ” اللمبي 8 جيجا” حقيقة.. وستحول الجاهل إلى أينشتاين بالفيديو.. المسلماني: ” جوجل ستجعل فيلم ” اللمبي 8 جيجا” حقيقة.. وستحول الجاهل إلى أينشتاين

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن اعتزام شركة ” جوجل”  العالمية اختراع شريحة الكترونية، تخزن البيانات والمعلومات واللغات، ثم يتم توصيلها بخلايا في مخ الإنسان تمهيدا لاستخدامها في أي وقت.

وعلق المسلماني خلال برنامجه «صوت القاهرة» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء أمس السبت قائلًا: «كنا فاكرين اللمبي 8 جيجا هزي في شخصية اللمبي، لكنه سيصبح حقيقة» .

وأوضح أن هذه الشريحة إذا تم اختراعها ستكون خطرًا على الإنسانية، لأنها ستمكن «الجاهل» من معرفة كل شيء، مضيفا: «كل البشر سيصبحون مثل أينشتاين».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا