عضو بلجالية المصرية بواشنطن يوضح الاستعدادات لاستقبال السيسي

قال الدكتور ماجد رياض عضو الجالية المصرية بواشنطن، إن الجالية على أتم استعداد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: «سنسهل الأمور للترحيب بمن أنقذنا من الاحتلال».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” صدى البلد” أمس السبت أن :” الجالية جهزت 16 أتوبيسًا لنقل المصريين من كافة الولايات، للترحيب بالرئيس عند وصوله ” .

وتابع: «نريد مجابهة المأجورين الذين لا ينتمون للوطن بأي انتماء، ويظهرون لمعارضة الرئيس فقط، وحصلنا على تصريح من أجل الوقوف في مكان مميز للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي».

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل الدعوة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي وجهت له من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.