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بالفيديو .. “داعش” تعلن إعدام الرهينة البريطاني ديفيد هينز بـ”قطع الرأس” بسبب التحالف الشيطاني مع أمريكا

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بالفيديو .. “داعش” تعلن إعدام الرهينة البريطاني ديفيد هينز بـ”قطع الرأس” بسبب التحالف الشيطاني مع أمريكا بالفيديو .. “داعش” تعلن إعدام الرهينة البريطاني ديفيد هينز بـ”قطع الرأس” بسبب التحالف الشيطاني مع أمريكا

تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام »«داعش

بث تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف السبت، شريط على الإنترنت يظهر فيه أحد عناصره وهو يقطع رأس عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هينز، مبررا إعدام الرهينة بأنه رد على قرار لندن الدخول في “تحالف شيطاني” مع واشنطن ضده.

وشريط الفيديو الذي حمل عنوان “رسالة إلى حلفاء أمريكا” وبثه أيضا مركز سايت المتخصص في رصد المواقع الإلكترونية الإسلامية المتشددة، يظهر هينز جاثيا على ركبتيه ومرتديا بزة برتقالية وخلفه يقف مسلح ملثم يحمل بيسراه سكينًا ينحر به في نهاية التسجيل الرهينة البريطاني، في تكرار لسيناريو الشريطين اللذين سبقاه وصور فيها التنظيم إعدام صحافيين أميركيين اثنين.

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