أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مرتضى منصور: تقدمت ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد محمد الأمين لسؤاله “جبت ملياراتك منين”

Google+ Print
مرتضى منصور: تقدمت ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد محمد الأمين لسؤاله “جبت ملياراتك منين” مرتضى منصور: تقدمت ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد محمد الأمين لسؤاله “جبت ملياراتك منين”

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوم حاد على رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات الـ”سي بي سي”، معلناً عن تقدمه ببلاغ ضده لجهاز الكسب غير المشروع لسؤاله “منين جبت ملياراتهك..

وأضاف “منصور” في مداخلة هاتفية على فضائية ” إم بي سي ” أمس السبت أنه منحاز لشركة “بريزنتيشن” الحاصلة على حق بث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك غداً، لأنها تقدمتها بأعلى سعر.

وأضاف، “بعت حقوق مبارايات نادي الزمالك هذا العام بـ40 مليون جنيه بعد أن كانت بـ3.5 مليون جنيه”، مؤكداً على عدم سماحه بدخول كاميرات التليفزيون المصري لمبارايات نادي الزمالك إلا بعد حصول النادي على مستحقاته المتأخرة لدى التليفزيون.

وفيما يتعلق بقيام قناة “إم بي سي مصر” التابعة للمملكة العربية ، بإذاعة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك غداً، قال “منصور” أن الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودي، يقدم كافة أوجه الدعم لمصر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعتبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية