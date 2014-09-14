مرتضى منصور: تقدمت ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد محمد الأمين لسؤاله “جبت ملياراتك منين”

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوم حاد على رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات الـ”سي بي سي”، معلناً عن تقدمه ببلاغ ضده لجهاز الكسب غير المشروع لسؤاله “منين جبت ملياراتهك..

وأضاف “منصور” في مداخلة هاتفية على فضائية ” إم بي سي مصر” أمس السبت أنه منحاز لشركة “بريزنتيشن” الحاصلة على حق بث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك غداً، لأنها تقدمتها بأعلى سعر.

وأضاف، “بعت حقوق مبارايات نادي الزمالك هذا العام بـ40 مليون جنيه بعد أن كانت بـ3.5 مليون جنيه”، مؤكداً على عدم سماحه بدخول كاميرات التليفزيون المصري لمبارايات نادي الزمالك إلا بعد حصول النادي على مستحقاته المتأخرة لدى التليفزيون.

وفيما يتعلق بقيام قناة “إم بي سي مصر” التابعة للمملكة العربية السعودية، بإذاعة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك غداً، قال “منصور” أن الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودي، يقدم كافة أوجه الدعم لمصر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعتبي.