بالفيديو.. الأمين لـ«مرتضى منصور»: «ما تدخلش السيسي في خلافاتنا»

حذر المهندس محمد الأمين، مالك مجموعة قنوات «سي بي سي»، المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من أقحام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أي خلافات رياضية كون لديه من المشاغل والهموم ما تفوق هذه الخلافات بمليون مرة.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي مجدي عبد الغني، في برنامج «البلدوزر»، المذاع علي فضائية «القاهرة والناس»، أن فضائية «سي بي سي»، ستذيع مباراة السوبر، اليوم الأحد، كونهم غير مقتنعين بالإجراءات القانونية التي تمت في هذا الصدد، مضيفًا أن الجهات القانونية هي وحدها من ستفصل في هذا الموضوع.

وكان منصور قد هاجم في مداخلة هاتفية في «البلدورز» الأمين، قائلًا له: «أنت قولت هذيع بالقوة، الكلام ده بيحبس يا محمد يا أمين، أوعي تتاجر باسم السيسي، وتفتكر أنك تخوف حد، السيسي، أصلًا ما يعرفكش».

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