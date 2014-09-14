رئيس النادي العام لاندية هيئة قناة السويس ببورسعيد يكرم فريق التجديف الفائز ببطولات للجمهورية

كرم المهندس أحمد شوقي رئيس النادي العام لاندية هيئة قناة السويس ببورسعيد فرق نادي التجديف لهيئة قناة السويس الفائز ببطولات في بطولة الجمهورية للتجديف التي اقيمت بامجري الدولي بالاسكندرية اوائل سبتمبر.

و كان فريق النادي البحري قد مثل هيئة قناة السويس في بطولة التجديف بالاسكندريو و حقق المركز الاول قي بطولة القارب الرباعي بدفة للناشئين و المركز الثاني رباعي بدفة تحت 16 سنة و المركز الثاني للقارب الرباعي بدفة تحت 14 سنة و المركز الثاني للقارب الرباعي المزدوج تحت 14 سنة . كما فاز بالمركز الاول محمد طارق صالح تحت 19 سنة قي بطولة الفردي رجال و فاز الفريق بالمركز الثالث زوجي مزدوج .

و مثل الفرق عدد كبير من اللاعبين تم تكريمهم حيث قام الدكتور ايهاب خليفة رئيس النادي البحري و المهندس صالح خليفة رئيس النادي العام لاندية الهيئة ببورفؤاد السابق باهداء الفائوزين شهادات تقدير و اقيم حفل التكريم بالنادي البحري علي ضفاف القناة في امسية رائعة . يدرب فريق التجديف أحمد قوطة مدير فني و ابراهيم الديب مدرب عام و أحمد شعبان مدرب مساعد.