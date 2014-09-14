شيوخ القبائل يعقدون لقاء بأوقاف السويس ويصدرون بيان ضد حادث القاهرة الأرهابي

عقد شيوخ القبائل العربية أجتماع طارئ عصر اليوم بمديرية أوقاف السويس برئاسة الدكتور كمال البربري ، حيث أدان الجميع عبر بيان أعلامي الحادث الذى استهداف نقطة عسكرية بطريق السويس القاهرة الصحراوي عن طريق عناصر ارهابية .

أضاف البيان أن الحادث الارهابي الخاشمة وأستمرار المحاولات البائسة من قبل الارهابيين والجمعات المتطرفة التى تدعي أنها تعمل تحت راية الاسلام وتدعيما لشرعة النظام البائد المستبد هو استمرارا للفشل السياسي للنظام السابق وجماعته وأن المصريين وفى مقدمته شوخ القبائل لن ولم يسمعوا أن يتم ترويع ابناء مصر وعلى قلب رجل واحد مع الجيش والشرطة حتي يتم القضاء على الارهاب.

كان أصدرة مدية الأوقاف بيان أمس تدين فيه الحادث الارهابي وجاء فيه ” قد وقع هجوما غادرا جبانا على أبناءنا في إحدى نقاط الشرطة العسكرية بطريق القاهرة – السويس، مساء اليوم الجمعة،وأسفر عن استشهاد مجند، وإصابة 5 آخرين نتيجة إطلاق مجموعة مسلحة النار بشكل مكثف على قوة الكمين.

وتابع البيان ” لقد توعد الله تعالى من يتجرء على الدماء ويقتل النفس التي حرم الله فقال : ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما))[النساء:93] فهذا الفعل كبيرة عظمى ومنكر عظيم قال تعالى أيضا: (( ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا))[سورة المائدة:32] وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام)) [أخرجه الإمام الحاكم وصححه] وجاء في صحيح الإمام البخاري عنه صلى الله عليه وسلم(( لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)) وهولاء القتلة الجبناء الكفرة سفكوا دماء أبناءنا في شهر حرام سفكوا دماء حماة الوطن العين التي تحرس في سبيل الله “.

أختتم البيان ” ليعلم هؤلاء الجبناء الكفرة أن شعب السويس الأبي لن يسمح لأي غادر أن يتعرض لأبناءنا في القوات المسلحة فهم منا ونحن منهم وستظل السويس تحب أبناءها في القوات المسلحة وستظل القوات المسلحة تحب السويس ولقد سطرت السويس عبر تاريخها الطويل أروع الملاحم مع قواتها المسلحة ضد أعداء الوطن من العدو الإسرائيلي.