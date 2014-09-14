272 مليون درهم لتطوير طرق عجمان

تنفذ دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ووزارة الأشغال العامة عدداً من مشروعات الطرق الجديدة وإعادة صيانة وتأهيل طرق في عدد من المناطق السكنية بتكلفة 272 مليون درهم، وذلك مواكبة للطفرة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة، وأكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، اهتمام ومتابعة الدائرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الامارة وفق الخطة الاستراتيجية للدائرة والرامية إلى توفير طرق جديدة في جميع المناطق السكنية والتجارية.

وأفاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأنه من ضمن المشاريع الجاري تنفيذها مشروع تطوير طريق عجمان الدائري وهو عبارة عن تطوير الطريق في منطقة الصناعية الثانية والمويهات الثالثة، بطول 4.2 كيلومترات ليصبح الشارع باتجاهين مفصولين بجزيرة وسطية وإنشاء دوارين في مناطق تقاطع هذا الشارع مع شارع غرناطة وشارع عمرو بن العاص، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 11 مليون درهم، وسيتم خلال هذا العام تنفيذ ملايين درهم.

كما يجري العمل على تطوير ثلاثة طرق داخلية بطول 7 كيلومترات تقريباً في منطقة النعيمية وهي شارع الكلية وشارع الكويت وجزء من شارع عجمان الدائري الواقع ضمن منطقة النعيمية ويشمل المشروع توسعة الشوارع وإعادة رصفها وتزويدها بشبكة الصرف المطري وتنظيم المواقف والأرصفة، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 71 مليون درهم وسيتم في هذا العام تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بتطوير أجزاء من شارع الكويت بكلفة 20 مليون درهم.

توسعة

وذكر يحيى أحمد أنه سيتم توسعة شارع الشيخ زايد ليصبح ثلاثة مسارات في كل اتجاه لتحقيق حركة مرورية انسيابية من وإلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مع إضافة شارع جديد لربط شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشارع الشيخ زايد ليسهم في إيجاد حرية أكبر للتنقل بين مناطق الرقايب والمنتزي والمناطق الأخرى داخل وخارج الإمارة وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع 95 مليون درهم وجاري تنفيذ المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة.

إضافة إلى إنشاء مجموعة من الطرق المفردة في منطقة مصفوت وسيتم خلال هذا العام انجاز المرحلة الأولى من المشروع بطول 2 كم تقريباً وبكلفة 3 ملايين درهم، كما تم انجاز طريق مفرد يربط شارع التلة بشارع الشيخ زايد وبكلفة 900 ألف درهم ومجموعة من الطرق الداخلية المفردة لتأمين وصول سهل ومريح لسكان في هذه المنطقة وبكلفة 1.3 مليون درهم وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفتح الطرق للاستخدام.

طرق الرقايب والحميدية

وأضاف مدير عام بلدية عجمان أنه سيتم تنفيذ طرق جديدة في منطقتي الرقايب والحميدية وذلك لتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى بيوتهم من خلال طرق معبدة عوضاً عن الطرق الترابية الحالية وبكلفة 89 مليون درهم وجاري الآن تنفيذ المشروع من قبل وزارة الاشغال العامة.

جسر المشاة

يجري العمل في إنشاء جسر للمشاة في منطقة النعيمية للعبور اتجاه منطقة مشيرف التجارية لتحقيق عبور آمن للمشاة بين طرفي الشارع، حيث تشهد المنطقة حركة مرورية دائمة وسريعة تشكل خطراً على عبور المشاة وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 1.5 مليون درهم تقريباً وتم المباشرة بالأعمال ومن المتوقع إنهاء المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.