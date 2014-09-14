دربي_سوبر - ملايين الزمالك تدعمه أمام خبرة الأهلي

يدخل الأهلي والزمالك مواجهة سوبر .. ليس وصفا، إذ يبدأ الموسم الكروي في مصر في الثامنة مساء الأحد على استاد القاهرة بانطلاق كأس السوبر.

الأهلي بطلا للدوري يخوض المباراة بقميصه الأساسي، فيما يتطلب تغيير الزمالك لون سرواله الأبيض بصفته بطل الكأس.

دائما ما تكون مباريات القمة تشهد مولد نجما جديدا، وهناك 11 لاعبا سيخوض الدربي لأول مرة سواء مع الزمالك أو الأهلي.

دربي جديد

هو دربي جديد لعدد كبير من اللاعبين، خاصة فريق الزمالك الذي ضم 18 لاعبا جديدا، وقد يشارك منهم تسعة على الأقل على مدار المباراة.

ويبلغ مجموع مع دفعه الزمالك لأندية هؤلاء اللاعبين التسعة ما يقرب من 16 مليون جنيه.

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أما أصحاب خبرة مباريات الأهلي من الزمالك هم الرباعي محمد عبد الشافي، إبراهيم صلاح، عمر جابر، وأحمد عيد عبد الملك.

وفي المقابل هناك ثمانية لاعبين من الأهلي على الأقل لديهم خبرة مباريات القمة، إذ يوجد شريف إكرامي بجانب صبري رحيل، سعد سمير، محمد نجيب، حسام غالي، حسام عاشور، وليد سليمان، عمرو جمال.

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دكة الزمالك Vs ملعب الأهلي

الأمر المختلف فقط عن الأهلي هو الإدارة الفنية، في وجود الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني.

أما على صعيد الزمالك، فقد خاض حسام حسن المدير الفني مباريات القمة في أكثر من مناسبة سواء لاعبا ومدربا .. لم يفز فيها ولكن يعرف أجوائها بعكس جاريدو.

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ولكن أصحاب الخبرة بالنسبة للأهلي سيكونون داخل المستطيل الأخضر في مواجهة طموح مشروع الزمالك الذي كلف خزائنه ملايين الجنيهات في الانتقالات الصيفية الماضية.

الانطلاقة

الزمالك لم يفز على الأهلي في أي مواجهة خلال أخر 17 مباراة، انتهى منهم ثمانية بالتعادل، ولكن السوبر لابد من فائز وفي حالة التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

كلا الفريقين يبحث عن الانطلاقة، صفقات الزمالك تريد إثبات أنها تستحق المبالغ التي دفعت فيها، خاصة بعد الاستغناء عن عدد كبير من الأسماء الكبيرة في الفريق الأبيض الموسم الماضي.

وفي المقابل، بعد اعتزال نجوم الأهلي ورحيل أخرين مثل أحمد فتحي ورامي ربيعة، يرغب الأسماء الجديدة والشابة في تسجيل أسمائهم في مباريات القمة الإيجابية للشياطين الحمر خلال السنوات الأخيرة.

الأهلي خاض السوبر ثمانية مرات، حصد منهم سبعة .. بينما الزمالك لعب خمسة بطولات سوبر وفاز في أثنين وخسر ثلاثة منهم أثنين أمام الفريق الأحمر.

الحافز متساوي لدى الفريقين .. فمن ينطلق؟

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