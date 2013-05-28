أستاذ بجامعة المنصورة يتهم "الإخوان" بإبعاده عن وضع الامتحان

قرر مجلس قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة المنصورة، بمنع أستاذ اللغة العربية بالقسم من وضع امتحان التيرم الثانى لطلاب الفرقة الأولى، أو تصحيحه، بعدما تكررت شكوى الطلاب منه وإدعائهم بتهديدهم بالرسوب فى المادة، بعد أن تقدموا بشكاوى ضده بسبب المغالاة فى سعر الكتاب وبيعه بسعر 70 جنيها، بدلا من السعر المقرر 30 جنيه فقط.

من جانبه رفض الدكتور، عبدالرحمن محمد الوصيفى، قرار الكلية، وأكد أن السبب فى منعه ضغوط جماعة الإخوان على رئيس الجامعة وعميد الكلية وعلى القسم، بسبب رسوب إحدى الطالبات وتدعى "س.ع"، نجلة أحد قيادات الجماعة، بالتيرم الأول فى المادة، وأنه سيتقدم بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لإلغاء هذا القرار.