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جمعة: الروح الرياضية أهم من فوز الأهلي والزمالك بالسوبر

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جمعة: الروح الرياضية أهم من فوز الأهلي والزمالك بالسوبر جمعة: الروح الرياضية أهم من فوز الأهلي والزمالك بالسوبر

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الروح الرياضية خلال مباراة كأس السوبر المنتظر انطلاقه مساء الأحد بين فريقه أمام الزمالك أهم من الفوز في المباراة.

ويلعب الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل الكأس في افتتاح الموسم الكروي 2014/2015 على استاد القاهرة في الثامنة مساء.

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم السبت: "الروح الرياضية أهم من الفوز في المباراة، لأنها تعكس صورة والرياضة المصرية".

وأضاف "المباراة لابد أن يخرج منها فائزا، والأهلي جاهز لتحقيق الانتصار وتعاهدنا جميعا على الفوز سواء جهاز فني ولاعبين".

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