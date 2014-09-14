تحليل_الصفقات - بالأرقام .. رزق يحل عدة مشاكل للأهلي

بعد رحيل أحمد فتحي ورامي ربيعة .. واعتزال محمد بركات ومحمد أبو تريكة .. أصبح هناك ثغرة في وسط ملعب الأهلي، ولكن تعاقدت الإدارة مع محمد رزق.

FilGoal.com يقوم بتحليل الصفقات التي تعاقد معها الأهلي والزمالك من حيث إحصائياتهم مع فرقهم السابقة في المواسم الماضية.

طالع || #تحليل_الصفقات .. بالأرقام - لماذا يختلف باسم علي عن أحمد فتحي؟

مميزات رزق

افتقد الأهلي اللاعب الذي يتحرك بدون كرة من وسط الملعب إلى منطقة جزاء المنافس خاصة بعد اعتزال بركات.

وفي وجود رزق يتميز بالتحرك من العمق للجناح، بجانب التمرير الطويل خلف الدفاع بذكاء.

وتوضح الخريطة الحرارية لتحركات اللاعب أنه دائما متواجد خلف محمد فاروق.

- التمرير

نسبة تمريرات رزق 58% فقط، وهي نسبة قليلة ولكن مع ملاحظتين هي أن عدد تمريراته مرتفع جدا ويبلغ 401 تمريرة في 13 مباراة بمعدل 30 تمريرة في اللقاء.

بجانب أن طول تمريراته طويلة، وبالتالي هو يغامر في إرسال التمريرات، وقام بصناعة أهدافا (7 في 13) وبالتالي لو تم التركيز عليه من قبل المدرب وتحسين دقة تمريراته سيصبح حلا لمشاكل الأهلي.

ولكن هناك مشكلة أن تمريراته دقتها متذبذة أحيانا تكون متقنة، وأحيانا لا.

- التمرير الطويل: 38 في 13 مباراة بمعدل ثلاثة في المباراة بدقة 50% - الدقة قليلة، لكن متوقع أن تتحسن النسبة في الأهلي.

- استخلاص وفقد الكرة

يستخلص الكرات جيدا بمعدل تسع مرات في المباراة الواحدة، ولكنه يفقد الكرة 18 مرة في المباراة ولكن على المدرب أن يحدد وفقا لإمكاناته هل سيصبح ارتكازا ثالثا وبديلا لمحمود تريزيجيه مثلا؟ في هذه الحالة عليه أن يتحسن معدل سيطرته على الكرة ليقل معدل فقده لها.

أم سيصبح صانعا للعب متأخرا، إذن لا مشكلة في معدل الفقد بل عليه تحسين معدل المحاولات على المرمى.

- المحاولات على المرمى

محاولاته نادرة على المرمى، مرة واحدة صحيحة من إجمالي ثلاثة.