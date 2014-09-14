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#تحليل_الصفقات - بالأرقام .. علي جبر، الزمالك لديه مدافع يقطع الكرة أخيرا

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أخيرا، أصبح في صفوف الزمالك مدافع لديه قدرة على قطع واستخلاص الكرة بنسبة مرتفعة، هذا متوافر في علي جبر المنضم من الاتحاد السكندري في الصيف الجاري.

FilGoal.com يقوم بتحليل الصفقات التي تعاقد معها الأهلي والزمالك من حيث إحصائياتهم مع فرقهم السابقة في المواسم الماضية.

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علي جبر

- مميزاته

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خريطة تحركات جبر توضح أنه يجيد الضغط وغلق المساحات خلف قلب الدفاع.

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يستخلص علي جبر الكرة بمعدل 24 كرة في المباراة، وهو الرقم الأعلى من أحمد دويدار في الموسم الماضي بالنظر بأن أعلى رقم وصل له كان 22 مرة.

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يفقد علي جبر الكرة سبع مرات في المباراة، ومعدله يحتاج للتحسن ولكنه نسبيا سيتحسن لأنه سيلعب بجوار لاعبي وسط أقوى من رفاقه السابقين في الاتحاد السكندري.

- التمرير

نسبة تمرير 75% هي تحتاج للتحسن، ولكن التمرير الطويل جيد بمعدل مرتين صحيحتين في المباراة، وهذا قد يمنح المدرب فرصة لبناء خططا تعتمد على اللعب المباشر من الدفاع لو تطلب الأمر، خاصة في الدقائق الأخيرة التي يكون الفريق متأخرا.

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فيديو اليوم السابع

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