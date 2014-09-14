4 مهاجمين في قائمة الأهلي أمام الزمالك .. وغياب فاروق وبامبو

أعلن خوان جاريدو المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في كأس السوبر يوم الأحد على استاد القاهرة والتي ضمت أربعة مهاجمين.

ويلعب الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل الكأس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة بدون جمهور.

وخرج من القائمة محمد فاروق صانع ألعاب الفريق، بجانب مسعد عوض، لؤي وائل، أحمد خيري، إسلام رشدي، وموسى يدان وكريم بامبو.

هذا بجانب الإصابات الغائبة عن الأهلي وأبرزها محمد ناجي "جدو"، عبد الله السعيد.

وضمت القائمة الأسماء التالية وتضم 18 لاعبا:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم - باسم علي - صبري رحيل - حسين السيد

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - محمد رزق - وليد سليمان - رمضان صبحي - محمود تريزيجيه

الهجوم: عماد متعب - عمرو جمال - صلاح الدين سعيد - أحمد عبد الظاهر