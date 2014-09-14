التشكيل المتوقع - هل يغير الأهلي خطته أمام الزمالك؟

فرضت الغيابات العديدة في صفوف الأهلي تشكيلا يغيب عنه المفاجآت بنسبة كبيرة في مواجهة الزمالك بكأس السوبر يوم الأحد.

ومن خلال متابعة تدريبات الأهلي الأخيرة من قبل مراسل FilGoal.com فمن المتوقع أن يعتمد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني على 10 لاعبين.

طالع التشكيل المتوقع للأهلي

بينما يأتي اللاعب رقم 11 (المجهول في الصورة) والاختيارات بين الثلاثي، إما سيلعب جاريدو بعماد متعب أو صلاح الدين سعيد أو أحمد عبد الظاهر وبالتالي يغير خطة الأهلي للمشاركة بثنائي هجومي.

أو يشارك رمضان صبحي في وسط الملعب كصانع ألعاب وهو الأقرب للحدوث أمام الزمالك.

وقد يظهر في مواجهة الزمالك محمد رزق لأول مرة في مباراة رسمية، وهو الدربي الأول له أيضا.