كانت اللافتة الموضوعة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء اجتماعه بالهيئة الاستشارية العلمية تحمل مضمون ما سوف يأتى حينما كانت الآية الكريمة «إن مع العسر يسرا»، صدق الله العظيم. هكذا هو الحال فى مصر تماما، وكان ذلك هو مضمون الاجتماع بغض النظر عن التفاصيل؛ فلن يختلف أحد على أن مصر تمر بمحنة كبيرة تكفى ذنوبها لكى تقع على أكتاف عصور سياسية عدة تكثفت آثارها كلها مع بداية عصر الثورات والقلاقل فى يناير ٢٠١١. ولعل الإشهار وظيفة الثورة الأولى، فمهما ألم بها من آلام، فإنها تكون إعلانا عن أوضاع اشتدت فيها الأحوال حتى لم يعد ممكنا استمرارها؛ وهنا يكون الامتحان إذا كان ذلك كذلك فماذا يكون العمل؟ وقيل ساعتها إن الثورة أخرجت أحسن ما فينا، وأسوأ ما لدينا من إشكاليات ومعضلات وعادات وتقاليد سياسية واقتصادية واجتماعية بدائية. ولعل ذلك فرض نفسه على الاجتماع الذى جرى تحت العنوان الربانى "إن مع العسر يسرا"، فالعلاقة جدلية بين النقيضين، كما هو الحال بين ظلام الليل وإطلالة الصباح.

الاجتماع فى حد ذاته جزء من هذه الإطلالة لأنه يفصح عن أول شعاع ضوء حول طريقة عمل رئاسة الجمهورية التى لا يزال كثير من الغموض يدور حولها. ربما نعود لهذا الموضوع مرة أخرى فى المستقبل، ولكن المهم هنا أن الرئيس يخلق آليات استشارية ومؤسسية للتعامل مع الشأن العام، وذلك أول اليسر. ما جرى فى الاجتماع بعد ذلك لن يخرج عن الحديث عن القضايا العظمى التى تواجهها مصر فى إطار علمى وشامل لجوانب مختلفة من المحنة حسب طبيعة وعلم الحاضرين؛ ومن المرجح أن كثيرا من الحديث جرى عن أشجار متعددة، وحاول البعض لفت النظر إلى أن الغابة أكبر بكثير من كل شجرة فيها. فى نفس الوقت كان شعاع آخر يجرى على أرض مصر يشير لنا إلى الاتجاه الذى ينبغى لنا أن نسير فيه، وتجسد فى تلك الحالة المثيرة التى تطور بها مشروع قناة السويس الذى كما ذكرنا من قبل كان ابنا للتطور التاريخى المصرى المعاصر منذ عهد الرئيس مبارك حتى الرئيس السيسى مرورا بفترة قيادة المشير طنطاوى والرئيس مرسى من بعده. ولكن المشروع لم يدخل فى آخر صورة إلى دائرة التنفيذ إلا تحت القيادة الحالية للبلاد، وهذه نجحت فى أن تحيل الفكرة والمشروع إلى واقع. كان الأمر فى البداية يبدو كما لو كان مظاهرة من نوع جديد؛ وهذه المرة فإن المظاهرة لم تكن فيها هتافات وشعارات وإنما هدير لوادر وبولدوزرات وعربات من كل نوع، وعمال ومهندسون من كل لون، وشركات مصرية قادمة من كل أنحاء الكنانة. اختلط العسكريون والمدنيون، والمسلمون والمسيحيون، وأهل بحرى وجماعة الصعيد، ومن جاءوا من الحضر ومن أتوا من الصحراء. خلاصة الأمر الحالة المصرية فى أجمل صورها التى اجتمع فيها شعاع أنه لا يصدق أمر إلا إذا صدقه العمل، مع شعاع آخر قوامه أن اليسر قادم وممكن، وهناك ضوء فى نهاية النفق كما يقال.

ولكن الأشعة الأولية صارت صباحا، وبات اليسر ممكنا فى أحلك لحظات العسر التى انقطعت فيها الكهرباء عن كل أنحاء مصر، عندما ذهب المصريون زرافات ووحدانا ومن كل فج عميق إلى البنوك لكى يشتروا شهادات الاستثمار الخاصة بالموضوع. الضوء هنا معقد ومركب حيث فيه أن المصريين يثقون فى قيادتهم، وهذه لحظة لم تتيسر منذ سنوات ساد فيها الشك فى قيادة مبارك، وما تلاه ممن قيض لهم حكم مصر. وفيه أيضا أن المصريين عقلاء اقتصاديا ويستطيعون التمييز ما بين وسائل الاستثمار المتعددة لأموالهم واختيار أحسنها الذى لا يعطى أعلى العائدات فقط وإنما أيضا يفتح الباب لفوائد أخرى من تشغيل العاملين حتى زيادة الدخل القومى. ويذكر القراء أن قضية الحافز الاقتصادى قد أثيرت فى هذا المقام مرات متعددة كان آخرها ما ارتبط بمشروع قناة السويس وصندوق «تحيا مصر» الاستثمارى. فالحقيقة أن البشر لا يتحركون لدافع واحد وإنما تحركهم دوافع متعددة منها الوطنى، ومنها المصلحة العامة، ومنها الفائدة طويلة المدى، ولكن هذه كلها تقف عند حدود؛ ولكن الفائدة مرئية، والمصلحة الخاصة للفرد وأسرته وأمانهم الاقتصادى، فإن ساعتها فقط تنطلق كل الدوافع الأخرى إلى نتائجها المنطقية. ولكن هذه المرة ربما وصلت النتائج إلى ما هو أكثر من المنطقى، وعندما تصل مبيعات شهادات الاستثمار إلى أكثر من ٣٠ مليار جنيه، أو نصف المستهدف خلال أسبوع واحد من بداية البيع، فإن معنى ذلك أننا خرجنا إلى أكثر مما هو معتاد أو ممكن أو منطقى. فقد كان ممكنا أن يكون هناك شك عميق فى السلطة والقيادة والمشروع حينما تجسد العسر ليس فقط فى الانقطاع المتقطع للكهرباء وإنما فى انقطاعها الكلى عن بر مصر. وكان الشك سيزيد إذا ما بدا أن حالة العسر استحكمت فجأة دون عقاب لأحد أو تحمل للمسؤولية من قبل مؤسسة؛ وما أتى بعدها من مبررات أشار بطريقة غامضة إلى أخطاء بشرية وربما إلى يد خفية ولكن أحدا لم يستقل وأحدا لم يُقَلْ. كان الإدراك لمرحلة العسر أكبر مما يتوقعه أحد، أو- وهذا هو المرجح- أن الذاكرة المصرية وإن غفرت فإنها اختزنت إلى يوم آخر. وبالطبع كان من الممكن للشك أن يصير غضبا خاصة أن الإخوان المسلمين وجماعاتهم وأجهزتهم الداخلية والخارجية شنت حملة عظمى على المشروع. وحينما تابعت ما نشر عنهم كان واضحا أن هناك خطة إعلامية محددة تستخدم نفس التعبيرات والألفاظ والعناوين، والتى لا يمكن أن تكون توارد خواطر أو صدفة جمعت بين طوائف من الإعلاميين فى محطات تليفزيونية ونوافذ إلكترونية مختلفة.

أى من ذلك لم يفت فى عضد المصريين، فقد ذهبوا ودفعوا وحولوا الدولار جنيها، وأخرجوا ما لديهم فى البنوك و«تحت البلاطة» وصناديق التوفير، ومن الجائز أنهم باعوا ذهبهم واستثمروا فى المشروع. ولا توجد بداية أفضل من ذلك لكى يكون مع العسر يسر، وبعد الظلام يكون الضياء. ولكن فى الأمر ما هو أكثر، وهو أن المصريين لم يعودوا على استعداد لقبول إخفاق آخر، وربما يأملون فى إرسال رسالة إلى البعض منا الذين شاركوا فى الثورة ولكن اهتمامهم بالتظاهر والاعتصامات بات أكثر من اهتمامهم بالعمل من أجل تغيير مصر، لأن ذلك هو ما يريده الشعب المصرى. قد يكون لدى البعض منا حق فيما يثيرونه بخصوص قانون التظاهر، ومن أجل ذلك دخلوا فى صدام مع الدولة المصرية لا مبرر له لأن هناك تجاهلا تاما لحقيقة أن التغيير لا يمكن أن يحدث بينما البلاد كلها فى حالة من الفوضى التى يستحيل معها عمل أو استثمار. المخاوف دائما مشروعة فى بلد يحاول الخروج من الاستبداد، ولكن الشعب المصرى لديه من الحكمة ما يجعله يدرك الفارق ما بين من يريدون الثورة من أجل الثورة، ومن يريدون الثورة من أجل التغيير الذى لا يحدث ما لم يكن هناك قدرة على التفكير والتخطيط دون صياح وضجيج.

هنا يكون العسر واليسر مختلطين، ولعل ذلك طبيعة الجدل أو كما يقول الماركسيون الديالكتيك، ولكن الفارق بين نهاية الليل وطلوع الفجر شعرة. وذات يوم كانت هناك قصة من قصص الأطفال تقول إن الشمس اختفت من المدينة، وساد الظلام، فانتشر المجرمون وقطاع الطرق، واشتد البرد على الناس، والكرب على المخلوقات، وسرعان ما مات النبات فكانت المجاعة، ولم يعد أحد متأكدا مما إذا كان البرابرة فى طريقهم لاقتحام الأسوار، أو أن الثروات قد ضاعت إلى الأبد، فقد دارت الأيام والشمس لا تزال مختفية لا تظهر مهما تضاعفت الصلوات والدعوات. جاء وقت عجز فيه الحكماء عن إيجاد طريقة تستعيد الشمس إلى مكانها، فيأتى اليسر، ويزول العسر، ويذهب القلق ويأتى الاطمئنان. ولكن الحل جاء على يد طفل، برىء كالندى، واضح كالنهار، وقالها بلسان فصيح: إن حل المعضلة كلها فى يد سكان المدينة، فلو تجمعوا بملايينهم، وذهبوا إلى حيث تقبع الشمس، ويقوم كل واحد منهم بجذب شعاع منها فى زمن واحد، فسوف يجدونها عند عودتهم قد ارتفعت إلى قلب السماء، فكان ذلك ما كان.