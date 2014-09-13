«القمة 109» .. السوبر عبر بوابة «سموحة».. تاريخ البطولة يميل للأحمر.. و«أيمن منصور» فى ذاكرة السوبر الإفريقى

كتب: أحمد أشرف

تقام غدًا،في مستهل الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر لعام 2014،أقوي مباراة ينتظرها محبي الدوري المصري في مصر والوطن العربي، ولا سيما المغتربين في الخارج في مختلف البلاد والذين يحرصون دائما علي متابعة مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، حيث يشهد استاد القاهرة حضور الفريقين للمباراة، وحضور رئيس النادي الأهلي محمود طاهر، وأيضا مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك في مباراة السوبر التي تجمع دائما بين بطل الدوري المصري، وبين بطل كأس السوبر المصري للعام الماضي.

مشوار الفريقين للوصول للقمة المرتقبة

«الأهلى» يعبر لدرع الدورى عبر بوابة «سموحة»

تمكن النادي الأهلي، من الاحتفاظ بلقب البطولة لعامة السابع علي التوالي، وذلك بعد معاناة طوال مشواره في الدوري من توقف الدوري أكثر من مرة ومن الظروف التي كانت تمر بها كرة القدم في مصر بعد أحداث بورسعيد، المؤلمة في أخر مباراة بالدوري من العالم القبل الماضي، والتي جمعت بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي في بورسعيد وراح ضحيتها 74 شهيد من جماهير النادي الأهلي وتوقف بعدها نشاط الدوري المصري لفترة كبيرة، تمكن النادي الأهلي من الوصول الموسم الماضي إلي الدورة الرباعية التي جمعت بينة وبين نادي الزمالك وبين نادي سموحة ووادي دجلة، وذلك بعد نظام دور المجموعات التي عمل عليها الدوري العام الماضي، وتمكن الأهلي من الفوز في مبارتان والتعادل في واحدة لكي يحصد لقب الدوري بفارق الأهداف مع نادي سموحة الذي حل ثانيا في بطولة الدوري.

الزمالك يفوز بكأس مصرعبر نفس البوابة

خسر سموحة، أيضا بطولة الكأس في مباراة النهائي التي جمعته مع فريق الزمالك، وذلك بعد أن كان أستطاع فريق سموحة التغلب علي النادي الأهلي وإخراجه من البطولة، ليواجه نادي الزمالك ويخسر أمامه في الدقائق الأخيرة بهدف حاسم من الجناح الأيمن للفريق الأبيض اللاعب حازم إمام، ليحرز الزمالك بطولة الكأس للعام الثاني علي التوالي، وكانت هذه البطولة تحت قيادة لاعب الزمالك السابق والمحترف السابق المصري احمد حسام ميدو، والذي تمت إقالتة بعد نهاية موسم الدوري، وبعد النتائج السيئة التي قدمها نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والخروج بترتيب سيئ لا يليق بتاريخ نادي الزمالك، وتم تعيين اللاعب والمدير الفني السابق الكابتن حسام حسن، والذي يتولى الآن فترة تدريبه الثانية للفريق الأبيض بعد أن أكمل مشوار تدريب أحترافي مع منتخب الأردن العربي.

يقود النادي الأهلي فريق فني أجنبي، وتجديدا أسباني بقيادة المدرب كارلوس جارديو، وستكون أول مباراة قمة له مع النادي الأهلي في مشواره التدريبي لأكبر نادي في أفريقيا وأكثرهم حصولا علي البطولات المصرية والأفريقية أيضا العالمية بعد تفوقه في عدد البطولات علي نادي ميلان الإيطالي العام الماضي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفزيفيا للعام الماضي، وستكون أيضا مباراة القمة الجديدة للكابتن حسام حسن مدرب الفريق الأبيض بعد عودته لتدريب الفريق مرة أخري، وذلك بعد خسارته وتعادله في عدة مباريات سابقة له أمام مانويل جوزية، وأيضا الكابتن حسام البدري عند تولية تدريب الفريق.

تاريخ ومقابلات الفريقين في كأس السوبر المصري

> التقي الفريقين من قبل في مباريات السوبر مرتين فقط، فاز بهما النادي الأهلي، لتصل عدد بطولاته حتي الآن من كأس السوبر 6 مرات، بينما حصل الزمالك علي ثلاث مرات فقط، لم يكن أي منهما في مقابلة النادي الأهلي.

يعود جميع اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في المبارتان الأسوأ للمنتخب في الفترة الماضية، حيث خسر المنتخب مبارتان الأولي أمام السنغال بنتيجة 2-0، وأيضا أمام فريق تونس بهدف مقابل لاشيء، ليدخل لاعب المنتخب بحالة سيئة نتيجة الأداء الذي قدمة المنتخب، ونأمل أن لا تؤثر هزيمة المنتخب بتأثير سلبي علي متعة المباراة، وأن يستطيع الجهاز الفني أخراج الخسارتين من ذهن اللاعبين وجعل تركيزهم ينصب للمباراة فقط.

من ذاكرة التاريخ .. هدف أيمن منصور يهدى السوبر الإفريقي للزمالك على حساب الأهلى

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