3 إطلالات أنيقة من كيرا نايتلي

عرفت النجمة البريطانية Keira Knightley بإطلالاتها البسيطة والمتجدّدة على السجادة الحمراء، وهي التي تُفضّل دوماً أن تحافظ على طلتها ناعمة وخالية من المجوهرات والاكسسوارات المبالغ فيها. وقد شوهدت النجمة مؤخّراً بـ3 إطلالات أنيقة على السجّادة الحمراء.

في أولى إطلالاتها، اختارت النجمة إطلالة ناعمة، بفستان أبيض ناعم، من Chanel ، باعتبارها أحد الوجوه الإعلانية للدار. وقد ناسب هذا الفستان إطلالتها وستايلها الجميل.

في الإطلالة الثانية، اختارت كيرا فستاناً بتصميم ناعم ذي طبعات غريبة وملوّنة، إضافة إلى حزام عريض كي يُحدّد خصرها النحيل. ومع قصّة الرقبة العالية الخاصّة بهذا الفستان، قرّرت النجمة أن ترفع شعرها بطريقة ناعمة.

في الإطلالة الأخيرة، ظهرت كيرا على السجّادة الحمراء احتفالاً بإطلاق فيلمها الجديد في مهرجان تورنتو السينمائي، حيث ظهرت بفستان كحليّ ذي تصميم جميل، من Michael Van Der Ham. وقد أكملت الإطلالة، وزادت فخامتها، بسوار ماسيّ رائع وأحمر شفاه مشرق.

أيّ هذه الإطلالات كانت الأجمل برأيك؟!