أسبوع لندن يبدأ ساخنا على غير عادة

ما ان اطفأ أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2015 أنواره , حتى ضجت الأضواء في العاصمة لندن إيذانا ببدء أسبوعها للموضة الذي يتميز بطعم خاص ونكهة مميزة , ولم لا؟ وهذه المدينة التي تتنفس الموضة وتنقل الصرعات والفانتازيا من شوارعها الصاخبة إلى عواصم العالم الأخرى , ويمكن لزائر لندن في صباح هذا اليوم المشمس أن يرى تجمعات النساء والرجال من صناع وعشاق الموضة وهم ينتظرون الدخول عند بوابات العرض , خاصة وان هذا الأسبوع قد بدأ ساخنا على غير العادة حيث شهد اليوم الأول خمسة عشر عرضا لمصممين كبار منهم : المصمم Bora Aksu والمصمم Jean-Pierre Braganza ودار Felder Felder و Christopher Raeburn وقد توالت هذه العروض واحدة بعد الأخرى من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء دون ان يتركوا لنا فرصة لإلتقاط الأنفاس .

ومن بين كل هذه العروض يمكن ان نتوقف عند عرض دار "Daks" الذي كان مبهرا بألوانه الباستيلية وخاصة اللون البنفسجي الناعم , وجذبت انتباهنا مجموعة من ثياب المساء الحريرية وفساتين حفلات الكوكتيل الأنيقة .أما المصمم الأيرلندي Paul Costelloe فانه لم يخيب آمال جمهوره وقدم مجموعة تليق بأسمه كواحد من أكثر المصممين الذين ينعشون خزانة ثياب المرأة بالثياب التي تجمع بين السحر والعملية , ولم لا؟ وهو الذي وضع تصاميم الثياب الرسمية للخطوط الجوية البريطانية وإلى لاعبات التنس في الفريق الوطني وقدم لهن طلات مستمدة من جذور الأناقة البريطانية الرصينة , ولعل هذه المجموعة التي شاهدناها اليوم تعزز مكانته وتؤكد على نجاح ماركته التي يقودها منذ ثلاثين عاما .

ونتوقف أيضا مع المصممة Amanda Wakeley التي قدمت مجموعة يطغي عليها اللون الأبيض وحملت بصمة هذه المصممة التي علمت نفسها بنفسها حيث تقول :" لقد بدأت رحلتي مع الموضة منذ أن احسست بقدرتي على وضع قدمي على ماكنة الخياطة في بيتنا ". وقد اعجبتنا مجموعة من الفساتين النهارية البسيطة والأخرى المسائية التي تعتمد على سحر الخامات وجمال التزيينات اليدوية , والأهم ان هذه الثياب تخاطب النساء بكل الأعمار وتقدم لهن ثيابا مريحة وطلات هادئة وان كانت لا تخلو من جاذبية خاصة وخفية .

وأخيرا ننقل لك بعض ملامح العرض الذي قدمته المصممة Jackie JS Lee والذي يندرج تحت مفهوم السهل الممتنع ويعتمد بشكل أساس على ثياب الصيف الهفهافة والمنقوشة بالرسوم الهندسية والسوريالية ذات الجذور الكورية مع توظيف غير مألوف لنقشات الزهور التي تقول عنها المصممة :" كنت أريد ان أزين الثياب بالزهور ولكن بطريقة عصرية , وهذا بالنسبة لي تحد كبير".

وإليك بعضا مما التقطته عدسة " سيدتي نت" من عروض اليوم الأول الذي نرى انه كان ساخنا بامتياز ..فماذا تقولين أنت؟.