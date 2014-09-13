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«حزب تمرد» يطالب بتفعيل المجلس الاقتصادي بين محافظات وسط وجنوب الصعيد

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«حزب تمرد» يطالب بتفعيل المجلس الاقتصادي بين محافظات وسط وجنوب الصعيد «حزب تمرد» يطالب بتفعيل المجلس الاقتصادي بين محافظات وسط وجنوب الصعيد

محمد نبوى

طالب حزب الحركة الشعبية العربية (تمرد تحت التأسيس)، بتفعيل المجلس الإقتصادي بين محافظات وسط وجنوب الصعيد والبحر الأحمر وإعادة النظر في قرار اعادة ترسيم حدود محافظة البحر الأحمر وتوزيع بعض مدنها على محافظات الصعيد باعتبار ذلك “أمر غير مجد” وتقسيم البحر الأحمر إلى محافظتين شمالية وجنوبية.

وقال محمد نبوي المتحدث باسم الحزب، إنه بعد متابعة دقيقة ودراسة شفافة لكل جوانب الموضوع تبين أن هناك أسبابا موضوعية لدى أهالي البحر الأحمر تستحق النظر والإستجابة لها فيما يتعلق بقرار اعادة ترسيم حدود المحافظة.

وأرجع نبوي عدم جدوي إعادة ترسيم حدود محافظة البحر الأحمر وتوزيع بعض مدنها على محافظات الصعيد الى أسباب من بينها أن كل محافظة في الصعيد لها ظهير صحراوي في اتجاه البحر لا يقل عن 80 كيلومترا منذ التسعينات ولم يتم استغلاله ، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن موانئ البحر الأحمر متاحة للجميع وليست حكرا على المحافظة فلا داع لوجود منافذ بحرية لمحافظات الصعيد(على حد قوله).

أ ش أ

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