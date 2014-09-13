القبض على نقيب المهندسين السابق و16 إخوانى بالفيوم

شنت أجهزة الأمن بالفيوم، حملة على قرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن القبض على محمد سراج نقيب المهندسين السابق بالفيوم، ومدرس جامعى و15 اخرين، كما داهمت منازل العشرات .

ففى مركز الفيوم داهمت الحملة، قرى منشأة عبد الله و زاوية الكرادسة وبنى صالح ومعيوف والأعلام والمقبوض عليهم هم :أحمد شعبان أمين – موظف بوزارة الصحة ، و محمد محمود رمضان زيدان 13 سنة – طالب بالصف الثانى الإعدادى ، توبة توفيق محمد عبدالله – موظف بالجمعية الشرعية ، و عمر عبد المؤمن – موظف و أحمد مرسي ، كما إعادت القبض على كل من سيد عبدالغني اعمال حره للمرة الثانية ، فرحات محمد فرحات – للمرة الثالثة .

وفى مركز سنورس داهمت الحملة قرية ترسا، وألقت القبض على كل من أخمد محمد خليفة عبد السلام – أعمال حره ، ياسر عبدالقوي – مدرس بكلية العلوم جامعة الفيوم ، ناصر ابوزيد ، مدرس ثانوي ، محمود عبدالسلام ، مدرس اعدادي ، حامد محجوب – أعمال حرة ، محمود شحات – أعمال حرة.

وفى مركز يوسف الصديق داهمت الحملة، قريتى النجار و بركة القبلية، وألقت القبض على كل من زايد عكاشه على – عامل ، ربيع محمد عبد التواب – عامل ، محمد رجائى – عامل .

وفى مركز إطسا داهمت الحملة، قرية حلفا، وألقت القبض على هيثم كمال عبدالعليم – مزارع .