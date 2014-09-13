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«السفارة الأمريكية» في كمبالا تدعو رعاياها للبقاء فى منازلهم خوفًا من الجهاديين

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«السفارة الأمريكية» في كمبالا تدعو رعاياها للبقاء فى منازلهم خوفًا من الجهاديين «السفارة الأمريكية» في كمبالا تدعو رعاياها للبقاء فى منازلهم خوفًا من الجهاديين

دعت السفارة الأمريكية فى كمبالا اليوم الرعايا الأمريكيين فى أوغندا الى البقاء فى منازلهم ليلا نظرا لقيام السلطات الأوغندية بإحباط هجوم ارهابى محتمل من جانب عناصر حركة الشباب الصومالية المتمردة.

وذكرت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية أن السفارة أوضحت ـ فى رسالة بثتها عبر موقعها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ـ أنها تعكف فى الوقت الراهن على تقييم نطاق هذه المؤامرة التى يحتمل تنفيذها من جانب عناصر الشباب داخل الأراضى الأوغندية.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن رسالة السفارة لم تحدد – مع ذلك – موعد أو كيفية وقوع هذا الهجوم الإرهابى وإكتفت بدعوة الرعايا الأمريكيين الى ضرورة البقاء فى منازلهم خلال الليل من أجل اتاحة الفرصة للسلطات الأوغندية لتطبيق إجراءات أمنية مشددة بهذا الغرض.

تجدر الإشارة الى أن أوغندا تشارك فى قوات الإتحاد الأفريقى العاملة فى الصومال لدعم حكومة مقديشيو ضد عناصر حركة الشباب التى توعدت مؤخرا بالإنتقام لإغتيال زعيمها أحمد عبدى جودان خلال غارة جوية أمريكية على مقديشيو.

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