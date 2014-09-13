«المصري اليوم» تنشر خريطة المناطق الزراعية التي سيتم إنشاءها على شبكة الطرق الجديدة

كشف المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أن شبكة الطرق الحرة الجديدة ستخلق رقعة زراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان (منها 1 مليون فدان في المرحلة الأولى).

«المصري اليوم» تنشر خريطة المناطق الزراعيه التى سيتم إنشاءها على كل طريق من المشروع القومى لشبكة الطرق القومية، والتى سيتم تدشينها، صباح الأحد، وذلك بالشكل التالي:

طريق «الفرافرة – عين دلة»: يخدم مناطق التنمية الزراعية في الفرافرة والفرافرة الجديدة بمجموع 620 ألف فدان.

طريق «قنا – سفاجا»: يخدم مناطق التنمية الزراعية في وادي قنا بمجموع 25 ألف فدان.

محور منخفض القطارة: يخدم مناطق التنمية الزراعية في منطقة المغرة بمجموع 200 ألف فدان.

طريق «الواحات البحرية – الفرافرة»: يخدم مناطق التنمية الزراعية جنوب شرق المنخفض وغرب المنيا والفرافرة بمجموع 800 ألف فدان.

طريق «سيوة – جغبوب»: يخدم مناطق التنمية الزراعية شرق سيوة بمجموع 30 فدان.

طريق «بني مزار – الواحات البحرية»: يخدم مناطق التنمية الزراعية جنوب شرق المنخفض وغرب المنيا بمجموع 600 ألف فدان.

طريق «أسيوط – الفرافرة»: يخدم مناطق التنمية الزراعية في الفرافرة بمجموع 200 ألف فدان.

محور «الإسماعيلية – بورسعيد التبادلي»: يخدم مناطق التنمية الزراعية في منطقة امتداد ترعة الشيخ جابر بمجموع 150 ألف فدان.

طريق «عين دلة – سيوة»: يخدم مناطق التنمية الزراعية في الفرافرة الجديدة وفي المناطق الحدودية مع ليبيا وجنوب المنخفض بمجموع 1260 فدان.