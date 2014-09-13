بعد تفتيشه قبل لقاء السيسي.. كيري يستعين بـ«كلب بوليسي» لتأمينه (صور)

بعد تفتيشه في يوليو الماضي أثناء زيارته لمصر، على يد ضباط أمن الرئاسة في قصر الاتحادية بالقاهرة، استعان وزير الخارجية الأمريكية بقوات أمن من بلاده لتفتيش الصحفيين ومتعلقاتهم بواسطة كلب بوليسي قبل بدء المؤتمر، الذي عُقد بأحد الفنادق في حضور وزير الخارجية، سامح شكري، السبت، وفقًا لرواية أحد المصورين، الذين تعرضوا لهذا الإجراء.

أحمد جمعة، مصور، حضر لتغطية مؤتمر كيري في القاهرة، لكنه تعرض ضمن صحفيين ومراسلين آخرين للتفتيش من قبل الأمن الأمريكي المصاحب لوزير خارجية واشنطن، وقال لـ«المصري اليوم»: «حصلت مشاجرة بين صحفيين حاضرين للمؤتمر والمسؤولين عن التأمين من الجانب المصري، حيث رفض المراسلين والمصورين تفتيش متعلقاتهم عن طريق الكلب البوليسي من قبل الأمن الأمريكي».

وبسؤاله عن رد المسؤولين من الجانب المصري على هذا الإجراء، أجاب جمعة: «قالوا لنا ده تأمين لكم»، لافتًا إلى أنه لم يسمح للمراسلين بدخول القاعة المخصصة لعقد المؤتمر قبل تفتيشهم بتلك الطريقة.

في الوقت نفسه، أرسل جمعة صورًا لـ«المصري اليوم» توضح تفاصيل الواقعة، وقال: «مش مشكلة نتفتش عشان إجراءات التأمين، لكن المشكلة بالنسبة لنا تفتيشنا من الأمن الأمريكي على أرضنا»، متسائلًا: «هل وزير خارجيتنا المصري لو سافر أمريكا وعمل مؤتمر هناك، الأمن المصري هيعمل كده مع الصحفيين الأمريكيين؟».

ولم تصدر وزارة الخارجية أي تعليق حول هذا الأمر، حتى كتابة تلك السطور.

يشار إلى أن ضباط أمن بالرئاسة في مصر أجروا تفتيشًا لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وكبار معاونيه، يوليو الماضي، مستخدمين جهازاً محمولاً للكشف عن المعادن لدى وصولهم للاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأذاعت قناة «العربية» فيديو تفتيش «كيري»، ووصفه موقع «العربية.نت» في تقرير له بـ«شيء غير مألوف وغير مسبوق، في التعامل مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية».

كما أوضحت وكالة «رويترز» أن مراسلها شاهد مسؤولًا يرفع جهازًا محمولًا للكشف عن المعادن، ويمرره حتى الجزء السفلي من سترة «كيري» قبل أن يسمح له بالمرور للاجتماع مع السيسي، لبحث سبل وقف المعارك الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، آنذاك، فيما علقت صحيفة «جارديان» البريطانية: «ربما لم يكن يتوقع كيري أن يكون مشتبهًا به».

صور تفتيش الصحفيين والمراسلين قبل بدء مؤتمر كيري مع وزير خارجية مصر