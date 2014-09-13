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إنريكي: ميسي أفضل من كابتن ماجد

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إنريكي: ميسي أفضل من كابتن ماجد إنريكي: ميسي أفضل من كابتن ماجد

(إفي): أعرب مدرب برشلونة، لويس إنريكي، عن رضائه الكبير عن أداء فريقه يوم السبت أمام أتليتك بلباو في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز البلاوجرانا بهدفين نظيفين وشهدت صلابة دفاعية وشبه انعدام لفرص هجومية من قبل المنافس.

وامتدح المدرب في مؤتمر صحفي عقب المباراة "صلابة" الفريق في أداء المهام الدفاعية، وامتدح بالأخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع هدفي الفوز اللذين سجلهما البرازيلي نيمار.

وقال إنريكي عن ميسي: "أدائه لم أشاهده من قبل لا في سلسلة كارتون (كابتن ماجد) ولا في ألعاب البلاي ستيشن".

وأوضح "لقد نجح نيمار في تسجيل هدفين بفضل ميسي وتمريراته، لقد أعجبني الأداء الهجومي والدفاعي لجميع اللاعبين".

وأضاف "ميسي ليس الأفضل في العالم فقط لتسجيله الأهداف، لكن أيضا لصناعته لها. أنا سعيد للغاية لكونه يريد أن يكون الأفضل في العالم على الجانبين الهجومي والدفاعي".

وأشار "ينبغي أن نكون أقوياء في الجانب الدفاعي باستمرار لتحقيق شيء في نهاية الموسم. من الفخر أن يفشل فريق بحجم أتليتك في خلق الكثير من الفرص أمامنا".

لكنه أكد أن البرسا لا يزال بحاجة لتحسين بعض الأمور "لابد من مواصلة العمل لتحسين بعض الأمور" مبرزا أن اللاعبين بدءوا في الاستمتاع باللعب من جديد على أرض الملعب.

وقال إن الرسالة التي يبعث بها لجماهير البرسا هو "إننا سنحاول جعل الفريق يقدم أفضل أداء ممكن".

وأخيرا لم يرغب إنريكي في التعليق على حق الكتالونيين في التصويت باستفتاء للانفصال عن إسبانيا "احتفظ برأيي لنفسي، أفضل التركيز في الأمور الرياضية".

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