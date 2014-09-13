نيمار: ميسي هو الأفضل في العالم

(إفي): أعرب المهاجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن سعادته الكبيرة بهدفيه اللذين سجلهما يوم السبت في مرمى أتليتك بلباو ليمنح فريقه برشلونة ثالث انتصار على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يتصدره بانفراد.

وكان للأرجنتيني ليونيل ميسي دورا كبيرا في الانتصار بعدما صنع الهدفين لنيمار في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليخرج منتصرا على ملعبه كامب نو.

وصرح نيمار عقب اللقاء الذي شارك فيه بديلا بالشوط الثاني "أشعر بسعادة كبيرة لتسجيلي الهدفين. كانت مباراة رائعة".

وأشار المهاجم البرازيلي إلى أن الفريق كان يعلم بأنه "سيعاني قليلا" من أجل الفوز، لكنه بدا سعيدا خاصة وأن هدفيه جاءا رغم إجهاد السفر.

وأضاف "أدائي يتحسن مع ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم، نعمل في الهجوم بشكل جيد".

و أختتم "آمل أن يكون هذا العام هو عامي. أنا سعيد للغاية بالنزول للعب وبمساعدة الفريق في الفوز".