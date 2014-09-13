بابا الفاتيكان: الصراعات الحالية بالعالم ترقى إلى مستوي حرب عالمية ثالثة

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان السبت إن الصراعات المسلحة حول العالم في الوقت الراهن ترقي إلى مستوي حرب عالمية ثالثة.

> أدلي البابا فرانسيس بذلك خلال قداس ترأسه البابا لإحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى عند نصب ريديبوليا التذكاري الكائن بشمال شرق إيطاليا، والذي يضم رفات مائة ألف جندي إيطالي راحوا ضحية الحرب.

> وقال فرنسيس «الآن أجد نفسي هنا، في هذا المكان، لا يمكنني سوي أن أقول شيئا واحدا: الحرب جنون.» وتابع القول «حتى يومنا هذا، وبعد الفشل الثاني في حرب عالمية أخرى، يمكن للمرء الحديث عن حرب عالمية ثالثة، مجزأة في قتالها تصاحبها جرائم ومذابح ودمار» .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة