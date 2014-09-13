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طهران تتهم واشنطن بالسعي لـ «انتهاك سيادة الدول» في حربها على التطرف

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اتهم على شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، واشنطن بالسعي إلى «انتهاك سياسة الدول بذريعة مكافحة الإرهاب»، مع الإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة تنظيم داعش المتطرف الذي يحتل مناطق حدودية في سوريا والعراق.

وقال شمخاني :«بذريعة محاربة الإرهاب، تريد الولايات المتحدة مواصلة سياستها الأحادية في انتهاك سيادة الدول».

وأضاف أن ما تمارسه الولايات المتحدة يهدف إلى صرف انتباه الرأي العام العالمي عن الدور المحوري لهذا البلد وحلفائه في تكوين وتسليح وتطوير المجموعات الإرهابية بذريعة إسقاط النظام الشرعي في سوريا.

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